Вся страна, затаив дыхание, ждет, когда Злата Огневич объявит свой финальный выбор. До телевизионного финала остались считанные часы, поэтому предлагаем вспомнить, как развивались отношения с Дмитрием Шевченко, Андреем Задворным и Романом Свечкоренко.

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Романтическая история Златы Огневич и Дмитрия Шевченко

На первой вечеринке 37-летний владелец клининговой компании и студии дизайна Дмитрий Шевченко сразу показал, что планирует уйти из "Холостячки" только вместе со Златой, после финала. Мужчина привез Огневич львовские сладости с предсказанием. И уже в первом из них был номер Дмитрия с подписью: "Номер телефона твоего будущего мужа".



Злата и Дмитрий на первой вечеринке / Фото СТБ

После знакомства Злата не увидела инициативы со стороны Дмитрия, но дала ему шанс показать свою заинтересованность в отношениях с ней. Именно с этим мужчиной у нее произошло первое индивидуальное свидание. Огневич обожает экстрим и Шевченко подготовил для нее прыжок с парашютом. После экстрима Дмитрий покорил сердце девушки романтикой. Он пригласил ее на файер-шоу и невероятно атмосферный, сказочный ужин.



Злата и Дмитрий прыгнули с парашютом / Фото СТБ

На вечеринке в кабаре, где присутствовали все мужчины, Дмитрий приятно поразил Злату экстремальной постановкой, как из боевика, которую тогда подготовил вместе с Александром Борзенко.

Дмитрию удалось попасть в число мужчин, которые провели со Златой неделю на Кипре. Хотя он был лишь на парном свидании (вместе с Андреем Задворным), но это не помешало ему получить первый поцелуй сезона. "Холостячка" поддалась эмоциям и не смогла устоять перед Шевченко.



Первый поцелуй Златы и Дмитрия СТБ

Впоследствии мужчины вместе со Златой отправились в Одессу. Там Злата пригласила на одно из свиданий Дмитрия и Олега. Этот день они пробыли на воде, попробовав виндсерфинг и катание на гидроскутерах. Во время катания Шевченко наконец открылся – был проницательным, нежным и раскрепощенным. На безлюдном острове они во второй раз поцеловались.

Я чувствую себя счастливой женщиной рядом с Димой. И мне это нравится, очень нравится,

– заявила тогда "Холостячка".

Уже на следующей неделе Дмитрий организовал романтическую встречу в Аккерманской крепости. Он заранее приготовил для Златы платье принцессы, а в крепости организовал настоящий квест, во время которого они больше узнали друг друга.

Мне нравится, что он меняется для меня. Сегодня все было пронизано романтикой,

– говорила "Холостячка".

Это свидание закончилось романтическим ужином с разговорами и поцелуями.



Свидание в крепости / Фото СТБ

Еще один сказочный день влюбленные провели во Львове. Катая "Холостячку" по историческому центру, участник рассказал много о его привычных днях. А также организовал для Златы индивидуальную тренировку по боксу. Они вместе прокайфовали на занятии.

После тренировки Дмитрий показал "Холостячке" свою скромную арендованную квартиру, которой очень стеснялся, ведь она далека от дома его мечты. На этом романтика закончилась, потому что мужчину раздражало не только его жилье, но и то, что певица ходит в гости к конкурентам.

Я чувствовала себя лишней. И только из уважения к нему я не ушла, но такое желание было,

– призналась артистка.



Злата и Дмитрий во Львове / Фото СТБ

С Западной Украины Злата и Дмитрий отправились в Александрию, где живут родители мужа. Там Шевченко познакомил девушку с семьей. "Холостячка" была готова к провокационным вопросам со стороны родных участника, однако все диалоги оказались очень приятными и спокойными. А во время общения Дмитрия с маленькой племянницей Огневич заметила, что он будет хорошим отцом.

Перед большим финалом Злата познакомила Дмитрия со своими родителями. Перед важной встречей Шевченко предложил ей на Пешеходном мосту в Киеве попробовать банджи-джампинг вдвоем. "Холостячка" не смогла преодолеть свой страх, потому не прыгнула.



Злата и Дмитрий на Пешеходном мосту в Киеве / Фото СТБ

После этого Дмитрию было тяжело открыться перед ее родителями. Дома у артистки:

мама Златы узнала, что последние полтора года Дмитрий одинок, но давно мечтает о семье с женой и детьми;

она поняла, что у бизнесмена отличные отношения с родителями, братом и племянницей;

а сестра Огневич не почувствовала, что Дмитрий по-настоящему влюблен.

Дима очень достойно держал удар. Молодец, я им горжусь,

– заметила "Холостячка".



Дмитрий и Злата / Фото СТБ

Как развивались отношения "Холостячки" с Андреем Задворным

На знакомство с Златой Андрей приехал с огромным букетом и подарком. Певица тогда призналась, что "химия" между ними возникла с первых секунд. Во время вечеринки "Холостячка" пообщалась с мужиной и выяснила, что его подарок – это деревянный дом, который якобы принадлежит ей. Тет-а-тет Андрей рассказал о разводе 5 лет назад и 6-летней дочери Кире.



Андрей и Злата на первой вечеринке / Фото СТБ

Их первое свидание было экстремальным и романтичным – Андрей организовал катание на мотоциклах, а после него поговорили и поужинали на свежем воздухе. Мужчина подготовил интерактив, чтобы больше узнать о жизни "Холостячки". Но тогда ей не понравилась его самоуверенность и моменты небрежного отношения.



Первое свидание Златы и Андрея / Фото СТБ

А на вечеринке в кабаре Задворный смог больше всего среди мужчин поразить Огневич. Он подготовил "прожарку", за которую получил бутоньерку и шанс организовать индивидуальное свидание.

На неделе, которую снимали на Кипре, Андрей имел возможность побывать на свидании с "Холостячкой". Однако тогда вместе с ним еще был Дмитрий Шевченко. Только на индивидуальном общении мужчина рассказал об отношениях, которые были у него после развода с женой. А также признался в чувствах к Злате, не сдержался и сладко поцеловал ее.



Первый поцелуй Андрея и Златы / Фото СТБ

На проекте Андрей прошел детектор лжи:

Андрей признался, что имеет чувства к Злате и хочет создать с ней семью.

Муж пришел на проект не ради пиара.

Задворный сказал, что не имел секса во время участия в проекте, однако полиграфолог определил, что это ложь. Впоследствии "Холостячка" поняла, что детектор ошибался.

Приехав в Одессу, Злата и Андрей отправились за рыбой, которую должны были приготовить на ужин. Тогда мужчина признался, что ревнует ее к другим мужчинам, потому что он влюблен.



Андрей и Злата в Одессе / Фото СТБ

Через неделю Злата и Задворный снова встретились. Мужчина предложил "Холостячке" полетать на аэрошутах. После этого свидания происходило в романтической атмосфере – они обмазывали друг друга грязями, обнимались, целовались. Было много нежности и игривости.



Андрей и Злата перед полетом на аэрошутах / Фото СТБ

На 9 неделе проекта артистка провела день с Андреем Задворным. Сначала они создали пазл из фото поцелуя на Кипре, а затем отправились в офис участника. Андрей решил познакомить Злату с экс-женой Алиной и дочерью Кирой. "Холостячка" мило пообщалась с Алиной и быстро нашла общий язык с Кирой.



Злата Огневич познакомилась с дочерью Андрея / Фото СТБ

А на следующей неделе состоялось знакомство Златы с родителями Андрея, которое было очень тревожным. "Холостячка" отметила, что Задворный имеет более теплые отношения с мамой, чем с папой. Отец Андрея поделился, что сын редко приезжает домой. А мама рассказала о характере сына, его предыдущих отношениях.

После трогательного дня с родителями Андрей пригласил девушку на водную прогулку. Они приехали на парусную яхту и сбылась одна из маленьких мечтаний "Холостячки".

Злата не смогла проститься с Андреем, потому дала пропуск в следующий этап шоу, где уже знакомила его со своими родителями. Перед встречей с родителями Златы Андрей решился попрощаться с прошлым – свести парную татуировку, которую сделал с бывшей девушкой.



Андрей Задворный свел татуировку / Фото СТБ

Родные Огневич имели разные впечатления от общения с Задворным:

сестру Златы он покорил безумной энергетикой и эффектной внешностью, однако ее поразили сомнения Задворного относительно искренности "Холостячки";

на папу Андрей произвел не очень хорошее впечатление, ведь показался нехозяйственным и легкомысленным;

а мама сказала, что "увидела уравновешенного спокойного человека".



Андрей и Злата / Фото СТБ

Напряженная история с Романом Свечкоренко

Роман на первой встрече ошеломил Злату невероятной игрой на рояле. Но мужчина так переволновался, что потерял дар речи и быстро убежал. Вернувшись через несколько минут, вторично познакомился с Огневич.

Шанс на свидание Свечкоренко получил только в 4 выпуске. Тогда Злата пригласила его и Васко в театр теней. Там Роман играл романтического героя и между ним и "Холостячкой" возникла "химия".



Роман и Васко на свидании со Златой / Фото СТБ

Первое индивидуальное свидание Романа и Златы началось со стретчинга. Это занятие помогает ему восстановиться после длительных гастролей и репетиций. Мужчине сначала было некомфортно, но "Холостячка" пыталась сделать все возможное для того, чтобы он расслабился.

Также Злата приготовила для Романа релакс в виде SPA. Там они пообщались, а после разговора мужчина сделал "Холостячке" приятный массаж. Это очень сблизило их, помогло лучше почувствовать друг друга. Свидание завершилось за романтическим ужином с фруктами и вином, где Роман подарил Огневич цветок в горшке, который был похож на факел.



Свидание Романа и Златы / Фото СТБ

Свечкоренко стал одним из тех мужчин, которые прошли проверку на детекторе лжи. Оказалось, что мужчина пришел на шоу, официально не разведясь с женой. Поскольку Злата испытывала симпатию к нему и не хотела отпускать, то попросила развестись и вернуться на проект, когда сделает это.

Роман неожиданно вернулся в 11 выпуске. "Холостячка" была рада видеть парня, потому дала ему шанс на свидание в финале.