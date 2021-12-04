Злата Огневич отметила, что очень волновалась ошибиться, однако решающий выбор делала сердцем. Именно Андрею Задворному она смогла ответить "да".
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Злата Огневич о выборе в "Холостячке"
Этот момент для артистки был долгожданным. Она искренне верила, что сможет встретить на проекте настоящую любовь и произошло именно так.
"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир. Моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет "верю", – написала в заметке Злата.
Злата Огневич и Андрей Задворный в финале "Холостячки" / Фото из инстаграма певицы
Злата Огневич и Андрей Задворный в финале "Холостячки" / Фото из инстаграма певицы
Злата Огневич, Андрей Задворный и Григорий Решетник / Фото из инстаграма певицы
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Текст публикации Златы Огневич:
Такой долгожданный момент для меня! Я искренне верила, что встречу настоящую любовь на проекте и вот она со мной случилась!
Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала "да" Андрею и хочу с вами поделиться своими чувствами!
Я люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет "верю".