Злата Огневич отметила, что очень волновалась ошибиться, однако решающий выбор делала сердцем. Именно Андрею Задворному она смогла ответить "да".

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Злата Огневич о выборе в "Холостячке"

Этот момент для артистки был долгожданным. Она искренне верила, что сможет встретить на проекте настоящую любовь и произошло именно так.

"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир. Моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет "верю", – написала в заметке Злата.



Злата Огневич и Андрей Задворный в финале "Холостячки" / Фото из инстаграма певицы



Злата Огневич и Андрей Задворный в финале "Холостячки" / Фото из инстаграма певицы



Злата Огневич, Андрей Задворный и Григорий Решетник / Фото из инстаграма певицы

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Текст публикации Златы Огневич:

Такой долгожданный момент для меня! Я искренне верила, что встречу настоящую любовь на проекте и вот она со мной случилась!

Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала "да" Андрею и хочу с вами поделиться своими чувствами!

Я люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет "верю".