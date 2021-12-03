В пятницу, 3 декабря, на экраны вышел финал самого романтичного реалити-шоу страны "Холостячка". Последняя неделя на проекте затмила все предыдущие и была похожа на сказку с принцессой Златой Огневич в главной роли. Три участника очень заморочились над свиданиями и повозили певицу по миру: Дмитрий Шевченко показал пустыню Сахару и оазис любви, Андрей Задворный научил дайвингу и парасейлингу, а Роман Свечкоренко растрогал велопрогулкой.

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Свидание с Ромой на велосипедах

Со Златой Роман не виделся целый месяц, ведь в 6 выпуске она узнала, что мужчина все еще не оформил развод, и отправила его домой. Поэтому став холостяком официально, он вернулся на проект и решил удивлять на полную.

Я очень рада, что Рома приехал. Меня переполняют эмоции счастья и ностальгии. Если он здесь, то смог перебороть чувство обиды, злости,

– прокомментировала Злата Огневич.

За шесть недель на реалити-шоу участник хорошо понял, что любит "Холостячка" и объединил все это в одно свидание. Так, в Киеве Злата и Роман:

катались на велосипедах на ВДНХ;

пробовали традиционные десерты Испании, Италии и Франции, чтобы понять, куда полетят в первое романтическое путешествие;

танцевали у озера, чтобы сократить дистанцию после разлуки;

сажали дерево, на которое завязывали ленты, символизировавшие их желания.



Злата Огневич на свидании с Ромой / Фото СТБ

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Психолог признался, что злился, обижался на себя и на главную героиню после того, как вылетел на 6 неделе проекта. Однако безумно скучал, поэтому вернулся перед финалом. Зато артистку разочаровало, что за месяц он даже не написал ей в инстаграме. "Мой выбор был действовать, и я действовал", – объяснил Рома.

За обедом мужчина признался, что так и не развелся с женой, но этот процесс на завершающем этапе. Он показал документ о последнем заседании суда, но Злату он не подкупил. Она отметила, что Роман стал смелее, однако за четыре недели они очень отдалились. Поэтому звезда отпустила мужчину.

Время потеряно, и я не могу ничего с собой сделать. Даже если бы Рома решил вопрос с разводом, нет этих чувств,

– призналась "Холостячка".



Злата Огневич на свидании с Ромой / Фото СТБ



Роман Свечкоренко оставил проект "Холостячка" / Фото СТБ

Свидание с Дмитрием в Тунисе

Финалист пригласил "Холостячку" в пустыню Сахару, где снимали первый эпизод "Звездных войн". Она большая фанатка саги и мечтала побывать в этой киношной локации, поэтому Дмитрий не прогадал.

В начале свидания в Тунисе они гоняли по песчаных барханах, потом пересели на квадроцикл, а дальше – на верблюдов. После экстремальной части, влюбленные отправились в оазис любви – огромное ущелье с водопадом и озером. В райском уголке среди пустыни Дмитрий впервые признался, что влюблен.

Дима со мной чрезвычайно нежный, ласковый. Мы вместе с ним плаваем, обнимаемся, наслаждаемся друг другом. Я никогда не забуду этот день, Дима открыл для меня настоящий оазис любви,

– растрогалась Злата.



Злата Огневич на свидании с Димой в пустыне Сахара / Фото СТБ



Злата Огневич на свидании с Димой в пустыне Сахара / Фото СТБ

После оазиса Дмитрий привел "Холостячку" в уютное место с плетеными креслами, кроватью и бассейном, где по тунисской традиции проводят ночь молодожены. Так, мужчина заявил, что готов сыграть свадьбу уже в апреле.

В завершение свидания пара ответила на вопросы от Григория Решетника и поняла, что быт не разрушит их отношения. Дмитрий готов развиваться и обеспечивать семью, а Злата может отложить карьеру ради семейного дня в воскресенье.

Я чувствую страсть, влечение, и мне хочется все больше и больше,

– призналась Злата Огневич после бассейна.

Свидание с Андреем в городе Хаммам-Сус

С "Холостячкой" финалист встретился за кофе в колоритном кафе, а продолжил свидание на дайвинге. С ним Злата Огневич впервые погрузилась под толщу моря. Первая попытка показалась ей "странной, неприятной", но благодаря поддержке Андрея она переборола себя и получила удовольствие. Пара целовалась, обнималась на глубине.



Злата Огневич на свидании с Андреем / Фото СТБ

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Далее бизнесмен позвал главную героиню на парасейлинг. После неудачной попытки в 8 выпуске, они все-таки поднялись в небо вместе. Этот полет над морем подарил обоим незабываемые эмоции, которые они будут помнить всю жизнь.

Напомним, в Одессе Андрей Задворный предложил Злате разделить его увлечение – полетать на аэрошуте. Однако они не смогли подняться в небо вдвоем, ведь их двухместный транспорт пришлось заменить на одноместный.

После активного дня пара переместилась в интимную романтическую атмосферу. За бокалом вина Злата и Андрей ответили на вопросы от Григория Решетника. Эта проверка только доказала, что они очень похожи:

готовы к семейной жизни и детям;

мечтают переехать в свой дом через три года;

хотят, чтобы больше зарабатывал мужчина.

Я чувствую, что у нас есть шанс построить отношения, но я подвергаю сомнениям наше будущее, потому что пока не все понятно,

– заметила "Холостячка".



Злата Огневич на свидании с Андреем / Фото СТБ

Финальная церемония роз

В 12 выпуске "Холостячки" Злата Огневич сделала финальный выбор. На последней церемонии не было бутоньерок, вместо них – кольца.

Оба мужчины протянули кольца любимой женщине, но только Андрею Задворному она ответила взаимностью. Таким образом бизнесмен из Киева услышал желанное "да" и стал победителем "Холостячки".