На днях украинский певец Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной полетел в Вену, где ему сделают операцию на глазах. Перед обследованием супруги устроили романтическую прогулку по столице Австрии.

Источник: инстаграм Сергея Бабкина

Жена музыканта призналась, что они не теряют оптимизма и ждут запланированную операцию. Даже несмотря на строгий карантин и дождливую погоду пара прогулялась по центру Вены.

Важно Сергей Бабкин вместе с женой отправился на операцию в Австрию

Сергей Бабкин прогулялся по Вене с женой

В Австрию супруги прибыли еще 1 февраля. За это время они успели посетить клинику и сдать еще один тест на коронавирус. На 4 февраля у Сергея Бабкина запланировано полное обследование, а 5 февраля состоится долгожданная операция на глазах. Хотя певец обещал вернуться в социальные сети не раньше 10 февраля, он все же еще раз публично поблагодарил друзей и поклонников за поддержку.

Мы со Снежаной прилетели в Вену. Нас благополучно пропустили благодаря всем добрым людям, которые помогли нам. Спасибо за поддержку, добрые слова, мысли! Я счастливчик! У меня есть вы,

– высказался Сергей Бабкин.



Сергей Бабкин возле клиники в Вене / Фото Instagram / @babkin_official

В своем инстаграм-профиле Снежана Бабкина рассказала, что сейчас в Вене действуют строгие карантинные ограничения. Поэтому все туристические локации закрыты, а местные должны соблюдать масочный режим даже на улице. Так, супруги ограничились прогулкой по историческому центру города, кофе и пирожными.

"Как вы поняли, настроение у нас отличное, непоколебимое! Компания неизменная и отличная! В Вене строгий карантин. Все закрыто. У нас есть уникальная возможность потратить ничего. Разве что на венский вкусный кофе, который дождался нас", – написала актриса.

Для выхода знаменитости выбрали комфортные family look – голубое и зеленое худи и жилетки. Повседневный образ Сергей Бабкин дополнил яркой сине-красной шапкой, а Снежана прогуливалась по Вене без косметики.



Сергей Бабкин с женой Снежаной в Вене / Фото Instagram / @snezhana_babkina



Сергей Бабкин в Вене / Фото Instagram / @babkin_official

Что известно о болезни Сергея Бабкина

В январе у музыканта диагностировали редкое заболевание глаз, которое случается раз на миллион – воспаление задней стенки глаз, отслойка сетчатки, прохождение жидкости. Он нуждается в срочной операции, которая запланирована на 5 февраля в Вене. В Украине необходимых препаратов нет.

Сергей Бабкин уже потерял 70 процентов центрального зрения. Жена певца Снежана призналась, что причиной болезни стал вирус, который поразил почки и дал осложнения на глаза.