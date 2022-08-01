За последние пять месяцев именитые украинские интервьюеры по нескольку раз звали Светлану Лободу на разговор, но она всем отказала. Свое первое после 24 февраля интервью певица дала грузинскому журналисту Ное Сулаберидзе. В нем она рассказала, как спасала от войны друзей, знакомых, как спала с телефоном на груди, как плакала первые два месяца, как уезжала из россии и заговорила о возможном возвращении.

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Вернется ли Лобода в россию

Экс-гастролерша призналась, что ее 11-летняя дочь Евангелина очень хочет вернуться в Москву, говорит: "Мам, я очень скучаю по своим друзьям". Однако она объясняет ей, что россия убивает украинцев, поэтому жить там они не могут.

Так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем, и не вернемся до тех пор, пока власть будет так вести себя, пока она будет убивать, истреблять наш народ. Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в россии. Это исключено,

– заявила Светлана Лобода.

"Мы находимся на таком рубеже – и я, и моя семья, и мои родные, близкие, мои друзья, моя команда, и вся моя страна. Каждый из нас сегодня принимает решение помогать всем, чем только может – нашему народу, нашим людям. Потому что мы находимся в большой беде", – подчеркнула певица и добавила, что в Грузию приехала с концертом, деньги с которого пойдут на помощь Украине.

Напомним, приехать в россию до смены путинского режима Светлана Лобода не сможет, ведь в апреле ей запретили въезд на 50 лет. Вместе с ней персонами нон грата стали Антон Птушкин, Макс Барских, Верка Сердючка, Андрей Бедняков, Монатик и другие.