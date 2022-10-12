Ольгу Сумскую неоднократно спрашивали об общении с дочерью, которая умалчивает о войне и остается жить в России. Актриса получала из-за этого самые страшные проклятия.

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Это трагедия двух народов. Конечно, мы уже не брать, и никогда ими не будем. Это уже пропасть между нами, которая на несколько поколений. Как после Второй Мировой. Родственники там и это страшная зависимость. Отчаяние и абсолютная неспособность никак не поддержать и помочь. Это очень тяжело. Люди иногда наполнены ненавистью,

– сказала актриса.

Теперь и в России идет мобилизация. Актеры не являются исключением и могут быть призваны в армию. В зоне риска и зять Сумской, не осуждающий военные преступления кровавого диктатора. Ольга призналась, что не уверена, что Яглича не мобилизуют: "Это самая страшная тема. Я боюсь даже поднимать ее с Тоней. Она не говорит на такие темы. Она дрожит. Она похудела, как былинка".

Теперь Паперна дрожит так же, как сотни тысяч украинских женщин и матерей, ожидающих родных с войны. Украинские дети остаются сиротами, потому что на нашу землю с оружием пришли россияне. Большинство кафиров даже объяснить не могут, за что воюют. Украинские защитники гибнут, защищая свою страну. А вот за что умирают россияне – до сих пор неизвестно.

Ольга Сумская о дочери в России: смотрите видео онлайн

Отказалась ли Сумская от участия в спектакле российского режиссера

Ольгу Сумскую подвергли критике за то, что она согласилась играть в спектакле "Мастер и Маргарита" российского режиссера Валерия Беляковича. Актриса объясняла свое участие сбором средств для наших защитников, однако после осуждения общества поняла, что этот сбор неверен и отказалась от гастролей.