Сергей Бабкин неожиданно высказался о Нацотборе Евровидения
Подготовка к финалу Нацотбора Евровидения-2023 в разгаре. Однако, как оказалось, не всех в шоу-бизе интересует этот конкурс. Сергей Бабкин, например, ни сном ни духом об участниках и правилах отбора.
Пока Тина Кароль обижается, что в Дии за нее голосовали мало и за судейский стол Нацотбора Евровидения-2023 не посадили, Сергей Бабкин вообще не интересуется конкурсом. В интервью 24 каналу он признался, что не знает артистов, борющихся за право представлять Украину в Ливерпуле.
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Сергей Бабкин о Нацотборе Евровидения-2023
Если честно, Евровидение – это не то, за чем я слежу. Даже не знаю, кто в этом году участвует в Национальном отборе, и как именно он будет проходить,
– честно признался нам Сергей Бабкин.
Однако добавил, что победе Kalush Orchestra обрадовался. Если Святослав Вакарчук считает, что рэперы справились гениально, и навсегда благодарен им за слова об "Азовстали", то Бабкину достаточно, что благодаря ребятам об Украине говорят.
"Конечно, я очень радовался, когда Украина победила в этом году, но для меня был важен сам факт победы и то, что она помогает распространять информацию о войне и борьбе Украины", – сказал музыкант.Полное интервью с Сергеем Бабкиным читайте в рамках проекта "Интервью24".
- Напомним, финал Нацотбора Евровидения-2023 состоится 17 декабря в одном из укрытий в Киеве. Рассекречивать его не будут из соображений безопасности.
- Десятка участников, которая сойдется в прямом эфире, уже выбрала порядковые номера и представила конкурсные треки. Проголосовать за одного из них украинцы смогут в Дии.
- Также в Дии уже выбрали тройку судей Нацотбора Евровидения-2023 – это Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.