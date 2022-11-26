В новом интервью Джамала отреагировала на выбор украинцев, которым ее коллега Тина Кароль недовольна. Артистка несколько лет подряд была среди жюри Нацотбора, а в голосовании среди украинцев победила Юлия Санина.

К слову "Хотел, чтобы занимала кресло": Тарас Тополя поделился, кому отдал свой голос в голосовании "Действия"

Джамала о Нацотборе на Евровидение-2023

В этом году впервые украинцы самостоятельно выбирали жюри Нацотбора на Евровидение. Делали это в приложении "Дия". Согласно результатам голосования, судейские места заняли Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. А Тина Кароль осталась недовольна результатом, поскольку количество голосов за нее почти такое же, как за Санину. Поклонники Кароль даже предлагают поставить дополнительное четвертое кресло для нее. Джамала откровенно высказалась об этой ситуации.

Я не могу об этом говорить, возможно, это нужно задать вопрос Суспильному относительно дополнительного или лишнего места. Я рада, что Нацотбор состоится и, если люди выбрали меня, это большая честь и ответственность,

– сказала Джамала.

Нацотбор на Евровидение-2023: главное