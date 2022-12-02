На вопрос о популярности российской музыки в Украине Сергей Бабкин ответил в интервью 24 каналу. Он считает, что подростки являются активными слушателями, и именно они формируют топы музыкальных чартов.

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Сергей Бабкин о русской попсе в украинских чартах

Когда тебе 13 или 14 лет, ты не связываешь эти вещи между собой. Ты слушал кого-нибудь, и именно эта музыка была для тебя важна. Потом Россия напала на Украину, но при чем здесь музыка, которую ты слушал? Я уверен, что большинство в этом возрасте далеко в своих раздумьях не уходят. Они просто слушают то, что им нравится. И не размышляют, из России тот артист, из Беларуси или Казахстана,

– поделился Сергей Бабкин.

Однако музыкант считает, что самих селеб из России в Украине не будет годами или даже десятилетиями. Он предполагает, что единичные концерты "хороших русских" возможны, но культурная оккупация, как было до 24 февраля, – нет.

"Слишком большие человеческие жертвы, слишком большие разрушения, а уровень ненависти максимальный. Когда ненависть так сильна, люди не готовы разбираться, кто "хороший", а кто не очень. Отвращение будет распространяться на все, что поступает с той территории", – поделился с нами Бабкин.