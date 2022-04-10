Бабкин рассказал об эвакуации журналистам. После выхода интервью он столкнулся с волной хейта пользователей сети. Ведь в то время, когда тысячи украинских женщин покидают мужчин, чтобы спасти детей, семья Бабкина в полном составе находится за границей.

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Многих украинцев возмутило то, что пока другие мужчины вынуждены покидать семьи и становятся на защиту государства, Сергей вместе с детьми и женой вообще уехал из страны. Да есть и те, кто поддержал исполнителя.

"У Тараса Тополи также трое детей, но он сейчас с нами, защищает страну".

"Не понимаю, а кто его пустил через границу?"

"А почему наши мужчины, у кого сыновья, ребята, которым нет и 20-ти лет, не могут уехать и так же зарабатывать деньги для ВСУ? Как всегда, страдают простые люди".

"Главное – быть полезным для Украины, неважно, из какого уголка мира".

"Люди, не надо обливать грязью, прекратите! Сергей приносит пользу нашей стране и без оружия в руках!"

"Если может помогать за границей, то пусть помогает. В чем проблема?"

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Жена Сергея – Снежана не смолчала и ответила хейтерам. Она подчеркнула, что любимый уехал из страны по закону – он многодетный отец, а также недавно перенес три сложных операции на глаза.

"Человек каждый день должен приносить пользу своей стране. Какую пользу приносите вы сейчас, обливая дерьмом человека, который каждый день помогает волонтерам, детским домам, перинатальным центрам, пожилым людям?! Выехал по закону – трое детей. Не пошел воевать, потому что перенес в течение года 3 операции на глаза, спасаясь от слепоты, задавайте себе каждый день вопрос: "Чем я был полезен сегодня, сейчас?". И делайте все от себя зависящее, чтобы в нашей стране скорее наступил мир! Мир, слышите? А не то, чем вы здесь занимаетесь!", – эмоционально выразилась Снежана.