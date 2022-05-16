Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап еще до полномасштабной войны поехали в Испанию, и остались там после вторжения. Певица рассказала, как очутилась в Мадриде всей семьей.
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Настя Каменских о том, как она очутилась в Мадриде
Я готовила два альбома: украинский и испанский. У меня было пять дней. И так получилось, что и у моего мужа было пять дней, что вместе со мной уехать в Испанию и доделать мой испанский альбом. И мы выехали вместе с мамами,
– рассказала исполнительница.
Настя Каменских призналась, что так же проснулась 24 февраля от слов "началась война", но была рада, что находится в безопасности с родными.
"24 февраля просыпаешься от крика, потому что тебе звонят и говорят, что началась война. А ты даже не можешь в полной мере понять, что означает слово "война". Что такое война? Это когда звучат сирены, это когда убивают людей. Я никогда даже представить не могла, что мне придется такое переживать. Я благодарю Бога, вселенной за то, что мы оказались в безопасном месте именно в этот момент", – добавила она.
Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды
Настя Каменских призналась, что 25 февраля должна была вернуться в Украину, но война разрушила все ее планы.
"У меня в понедельник была запланирована съемка, прямой эфир. На вторник тоже было запланировано очень много. Я готовилась к музыкальной премии YUNA, где должна петь свою новую песню "Кристалл". Я еще волновалась, что у меня очень мало времени. Мне нужно было закончить свой испаноязычный альбом, вернуться домой и готовиться к YUNA. Мы работали до последнего. До этого у меня было огромное количество концертов. Мы даже не хотели слышать никаких новостей и верили в то, что это просто невозможно. Мы просто продолжали работать", – поделилась артистка.