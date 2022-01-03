В настоящее время российская гастролерша Ани Лорак решилась посетить только три города Украины – Харьков, 20 мая, Запорожье, 22 мая, и Херсон, 23 мая. В Центральную и Западную Украину певица пока не рыпается. Однако в новом заявила, что планирует расширить географию тура.

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Ани Лорак собралась в тур по Украине

В Харькове, Запорожье и Херсоне Ани Лорак покажет концертную программу The Best, представленную в Одессе в августе 2021 года. Однако артистка уверяет, что она будет расширена старыми хитами и новыми песнями. К тому же, Лорак утверждает, что в туре споет на украинском.

Уже в этом году мы с моей командой порадуем поклонников серией концертов по Украине с программой The Best. Сейчас мы совершенствуем шоу, чтобы удивить даже самых требовательных зрителей. Обязательно будет блок с украинскими хитами, а также новыми песнями,

– анонсировала певица.

Ани Лорак собралась в тур по Украине / Фото "КП в Украине"

Возвращение Ани Лорак в Украину