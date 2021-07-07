Одиозная Ани Лорак прилетела в Украину несколько дней назад. В своем инстаграме она оставила фото, где позирует в строгом черном платье возле многоэтажки Киева. Последний раз певица была в Киеве в январе 2021 года.
К слову Ани Лорак рассказала, изменилось ли отношение украинцев к ней с приходом новой власти
"Город вдохновения. Мы снова готовим бомбу в турборежиме. Как думаете, что вас ждет?" – говорится в публикации Лорак.
Фанаты спросили ее в комментариях, будет ли это композиция на украинском языке, на что та ответила "да". Немало подписчиков Ани Лорак заподозрили, что она прилетела для участия в фестивале Atlas Weekend, но в списке исполнителей она заявлена не была.
Реакция сети
Фанаты разделились во мнениях по поводу приезда Лорак в Украину. Были такие, кто осудил ее возвращение, но нашлись и те, которые обрадовались новости и попросили артистку приехать в их город или дать тур по Украине.
- "Вы уже столько намутили всего, что песня на украинском не поможет вылезти из этого г*вна";
- "Это что получается, что надо на Родину съездить и так переживать";
- "Жаль, что тебе въезд в Украину не запретили";
- "Почему тогда не "надышаться" на Московии?";
- "Расскажи почему на сердце сожаление? Бросай ту "расею", они тебе чужие люди, и езжай домой навсегда, украинцы – добрые, простят. Проси прощения, потому что виновата".
- "Каролина, наконец-то вы в Украине! Очень хотелось бы на выступление, скорее бы тур по Украине";
- "Мы бы очень хотели видеть Вас на Atlas Weekend! Дай бог";
- "Ждем концерт в Киеве! Каролина, ну когда же!";
- "Как всегда самая стильная и безумно красивая дива!";
- "Какая стильная! Вы сказали, что совсем скоро скажете название нового будущего альбома. Как скоро? Мы ждем с нетерпением!".