Одиозная Ани Лорак прилетела в Украину несколько дней назад. В своем инстаграме она оставила фото, где позирует в строгом черном платье возле многоэтажки Киева. Последний раз певица была в Киеве в январе 2021 года.

К слову Ани Лорак рассказала, изменилось ли отношение украинцев к ней с приходом новой власти

"Город вдохновения. Мы снова готовим бомбу в турборежиме. Как думаете, что вас ждет?" – говорится в публикации Лорак.

Фанаты спросили ее в комментариях, будет ли это композиция на украинском языке, на что та ответила "да". Немало подписчиков Ани Лорак заподозрили, что она прилетела для участия в фестивале Atlas Weekend, но в списке исполнителей она заявлена не была.

Реакция сети

Фанаты разделились во мнениях по поводу приезда Лорак в Украину. Были такие, кто осудил ее возвращение, но нашлись и те, которые обрадовались новости и попросили артистку приехать в их город или дать тур по Украине.

"Вы уже столько намутили всего, что песня на украинском не поможет вылезти из этого г*вна";

"Это что получается, что надо на Родину съездить и так переживать";

"Жаль, что тебе въезд в Украину не запретили";

"Почему тогда не "надышаться" на Московии?";

"Расскажи почему на сердце сожаление? Бросай ту "расею", они тебе чужие люди, и езжай домой навсегда, украинцы – добрые, простят. Проси прощения, потому что виновата".

