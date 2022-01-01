По мнению Божика, в Украине сейчас точно не хуже артисты, чем в России-агрессоре. Он иногда слушает в автомобиле с женой музыку и порой находится в шоке, что у нас столько талантливых исполнителей.

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Учитывая разные музыкальные чарты, которые слушает наша молодежь, то понятно, что когда приезжает российский артист, он будет собирать аншлаги. Но по качеству – мы сейчас не хуже артисты, у нас очень много талантливых певцов, вокалистов... Я думаю, что нужно дальше продолжать "гнуть свою линию": больше выходить на молодежь, своим примером показывать ей, что украинское – это тоже круто,

– поделился музыкант.

Но чтобы привить любовь слушателя к украинскому, в музыкальном пространстве должна быть разнообразная музыка. Потому что кто-то любит слушать рэп, кто-то рок. Однако когда-то не было такого выбора артистов, который есть сейчас, подчеркивает Божик. Поэтому абсолютно каждый может себе что-то найти.

Разговор с музыкантом Александром Божиком и его супругой Юлией читайте в рамках проекта Интервью24.

Александр Божик о российских гастролерах / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

"Как я говорил раньше, музыка сейчас – очень качественная. Но также нужно обращать большое внимание на саундпродюсера, потому что ты можешь хорошо петь, писать хорошие песни, но они должны хорошо звучать. К примеру, как "Океан Эльзы". Вот Юле они всегда нравятся, потому что у них есть баланс: какой бы симфонический оркестр не был бы на общем фоне, голос Святослава все равно хорошо слышен. Поэтому это зависит от саундпродюсеров, которые, слава Богу, у нас в Украине есть и их много. Я считаю, что мы на правильном пути, просто надо своим примером показывать молодежи, что это круто", – добавил Александр.

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Интервью с Александром и Юлией Божиками в видеоформате: смотрите видео онлайн