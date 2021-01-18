Украинская певица, которая долгое время живет и работает в Российской Федерации, Ани Лорак прилетела в Киев. Звезда прогулялась по улицам столицы и поделилась фото и видео. Новость о приезде артистки быстро разлетелась по сети и изрядно взбудоражила украинцев.

Певица Ани Лорак прилетела в Киев. На личной странице в инстаграме знаменитость активно делится фото и видео с прогулки по зимней столице. Как пользователи сети отреагировали на такой визит – читайте дальше.

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Во время Революции Достоинства Ани Лорак переехала в Россию. Там она активно развивает свою карьеру, сотрудничает с российскими исполнителями и получает музыкальные премии. С тех пор много украинцев негативно относятся к артистке, не скрывают своего недовольства, когда она высказывается об Украине. Поэтому приезд в Киев изрядно удивил пользователей сети, которые по-разному на него отреагировали.

Ани Лорак в Киеве

Артистка прилетела в Киев по делам, однако не сообщила, по каким именно. На улицах столицы знаменитость сделала несколько фотографий, а также сняла несколько коротких роликов, во время поездки в такси.

Исполнительница в заметке рассказала, что на улице было довольно холодно, однако прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась.

Ох и мороз сегодня! Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным,

– написала в публикации Ани Лорак.

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Ани Лорак в Киеве: смотрите видео онлайн

Реакция пользователей сети

Многие поклонники певицы отметили, что очень скучают по ее концертам в Украине. Они мечтают встретиться с исполнительницей и вживую услышать любимые песни.

Жаль, что нет ваших концертов в Киеве.

Как же повезло тем людям, кто проходил мимо и встретил вас! Украина любит!

С приездом в Киев, Каролиночка! Приезжайте почаще!



Пользователи сети о приезде Ани Лорак в Киев / Скриншот из инстаграма Ани Лорак

Также были и те, кто напомнил события Евромайдана, когда Ани Лорак сбежала в страну-агрессор Россию.

Вам же было стыдно за Украину, вы же предали ее! А теперь возвращаетесь в "любимый город Киев?".

В России деньги закончились? Езжай назад и не возвращайся.

Что ты забыла в Киеве? Когда живешь в России, там и гуляй. Тебе же все равно, что произошло с Крымом и Донбассом.



Пользователи сети о приезде Ани Лорак в Киев / Скриншот из инстаграма Ани Лорак