Роскошная и женственная Кейт Миддлтон: 10 лучших выходов герцогини в 2021 году

В 2021 году Кейт Миддлтон часто бывала на рабочих встречах. Она демонстрировала стильные, изысканные образы, представая перед публикой в платьях, костюмах. Как это было – вспоминаем дальше.

В этом году ситуация с пандемией коронавируса немного стабилизировалась, поэтому герцогиня Кембриджская вернулась к исполнению королевских обязанностей в офлайн-формате. Теперь Кейт снова очаровывает безупречным внешним видом на публичных событиях.

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Почти всегда аутфиты жены принца Уильяма дополняет защитная маска. Таким образом герцогиня на собственном примере показывает, что пандемия до сих пор продолжается и необходимо заботиться о здоровье и жизни. Какие образы Кейт Миддлтон были самыми яркими в 2021 году – смотрите далее.

10 лучших образов Кейт Миддлтон в 2021 году

В туре по Шотландии Кейт Миддлтон была в стильном голубом платье-пальто с плиссированной юбкой. Такой наряд она дополнила туфлями-лодочками с острым носком и на высоком каблуке. Среди аксессуаров выбрала лаконичную брошь, подвеску и серьги. Волосы собрала в аккуратную прическу, а на лице сделала повседневный макияж в натуральных оттенках.

Кейт Миддлтон в голубом платье-пальто / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Для выхода в рамках саммита G7 герцогиня выбирала элегантное белое платье, а из обуви – бежевые лакированные туфли-лодочки на каблуке. В руке Кейт держала маленький клатч, волосы уложила в локоны и довершила образ макияжем с темными тенями на веках.

Кейт Миддлтон в белом платье / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

На финальном матче Уимблдонского турнира супруга принца Уильяма появилась в платье насыщенного зеленого цвета с пышным плиссированным низом от любимого модельера Эмилии Викстед. Из обуви на ней были белые туфли-лодочки на каблуке, волосы уложены в локоны, а на лице – фирменный макияж.

Кейт Миддлтон в платье зеленого цвета / Фото Getty Images

Во время поездки с мужем в Северную Ирландию Кейт надевала стильный классический костюм насыщенного фиолетового цвета и черный гольф. Образ в который раз дополняла обувь на каблуке. Волосы Миддлтон собрала в хвост, а на лице сделала повседневный макияж.

Кейт Миддлтон в фиолетовом костюме / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

На премьеру фильма "007: Не время умирать" об агенте Джеймсе Бонде Кейт Миддлтон появилась в блестящем золотистом платье, которое вошло в капсульную коллекцию 007 от Jenny Packham. Образ герцогини дополняли роскошные серьги, прическа собранная наверх и макияж в светлых тонах.

Кейт Миддлтон в золотистом платье / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

В лаймовой футболке, трендовых черных брюках в стиле клеш и изумрудном пальто Кейт Миддлтон посещала образовательное мероприятие, которое проходило в Королевских ботанических садах. Соединила одежду с черными туфлями на каблуке. Волосы уложила в легкие волны, а на лице сделала фирменный макияж.

Кейт Миддлтон в Изумрудном пальто / Фото Getty Images

Супруга принца Уильяма появилась на мероприятии, открывшем кампанию по противодействию алкогольной и наркотической зависимостям – Taking Action on Addiction. Кейт предстала перед публикой в красной водолазке и плиссированной юбке длины миди такого же оттенка, с аккуратной укладкой и будничным макияжем. Довершила аутфит лаконичной светло-коричневой сумочкой и туфлями.

Кейт Миддлтон в красной водолазке и юбке / Фото Getty Images

Герцоги Кембриджские посетили ежегодное благотворительное варьете-шоу. Кейт Миддлтон повторила образ 2019 года – надела изумрудное платье от Jenny Packham. Кэтрин дополнила образ небольшим клатчем от того самого бренда. В ушах герцогини красовались серьги-подвески Missoma London. Прическа и вечерний макияж завершили ее look.

Кейт Миддлтон в изумрудном платье / Фото Getty Images

На съемки рождественского концерта Кейт приехала с мужем и другими членами королевской семьи. Герцогиня Кембриджская позировала в красном платье и пальто в тон от Catherine Walker с большим бантом. Сочетала наряд с замшевыми туфлями-лодочками красного цвета на высоких каблуках, а также аксессуарами – серебряными кольцом, серьгами-подвесками с бриллиантами и сапфирами, клатчем Miu Miu. Прическа и вечерний макияж гармонично довершили аутфит.

Кейт Миддлтон в красном пальто / Фото Getty Images

Кэтрин снялась в тизере рождественского концерта Together at Christmas. Она позировала на камеру в красном кардигане Miu Miu с белым воротничком и пуговицами. Волосы распустила и уложила их пышными локонами. На лице Миддлтон сделала легкий макияж, подчеркнув глаза черными стрелками, а губы – розовым блеском.

Кейт Миддлтон в красном кардигане / Скриншот с видео