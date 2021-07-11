Несмотря на то, что на Уимблдонском турнире по теннису Кейт Миддлтон едва не подхватила коронавирус, она вернулась в королевскую ложу на заключительный матч. Все потому, что с 2016 года она покровительница Всеанглийского клуба тенниса и крокета.

Стоит знать Кейт Миддлтон оказалась на самоизоляции после контакта с больным COVID-19

Так, герцогиня Кембриджская наблюдала за игрой с мужем принцем Уильямом и лично вручила награду первой ракетке мира Эшли Барти.

"Какой невероятный матч и выступление обоих спортсменов! Приятно было снова видеть атмосферу и поддержку болельщиков, которая снова звучала центральным кортом", – говорится в заметке.

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Элегантный образ Кейт Миддлтон

На финале Уимблдонского турнира герцогиня Кембриджская появилась в роскошном аутфите. Она подобрала платье от любимой модельерши Эмилии Викстед. Это наряд насыщенного зеленого цвета с пышным плиссированным низом.

Элегантное платье Кейт Миддлтон скомбинировала с белыми туфлями-лодочками на невысоких каблуках. Из аксессуаров она подобрала золотой браслет, серьги с драгоценными камнями и солнцезащитные очки.

К слову, герцогиня Кембриджская не пренебрегла карантином полностью и к королевской ложе направлялась в защитной маске.



Кейт Миддлтон в элегантном платье / Фото Getty Images