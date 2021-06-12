Елизавета II организовала официальную встречу лидеров G7 в ботаническом саду "Эдем", расположенном в графстве Корнуолл. Туда Ее Величество прибыла вместе с принцем Чарльзом, герцогиней Корнуольской и герцогами Кембриджскими.

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Элегантный look Кейт Миддлтон

Для встречи с президентской четой Франции Кейт выбрала элегантный наряд. Она предстала перед Эммануэлем и Брижит Макронами в белом платье с длинными рукавами и красивой юбкой. Соединила наряд с лакированными бежевыми туфлями-лодочками на каблуке. В руке Миддлтон держала маленький клатч.

Густые роскошные волосы герцогиня уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и коричневой помадой на губах.

Кейт Миддлтон мило улыбалась, смотря на любимого, который позировал рядом с ней в синем костюме, белой рубашке и черной обуви.



Кейт Миддлтон, принц Уильям и президентская чета Франции / Фото из инстаграма Кларенс-хаус

Также Кейт Миддлтон провела время вместе с Елизаветой II и герцогиней Корнуольской. Женщины наслаждались моментом, улыбались. Ее Величество тяжело переживает потерю мужа, поэтому увидеть улыбку на ее лице можно не часто.

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