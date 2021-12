В 40-секундном отрывке певица Элли Голдинг исполняет песню "Have Yourself a Merry Little Christmas" в церкви. На мероприятии можно увидеть много гостей, среди которых принц Уильям и хозяйка события Кейт. Они исполняют песню, читая слова из брошюры, но в один момент смотрят друг на друга и без слов будто говорят: "Я тебя люблю".

Легкая улыбка Уильяма и милое смущение Кейт растопили сердца миллионов фанатов королевской семьи. Пользователи сети начали писать, что "именно так выглядит настоящая любовь без слов".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Скриншот из видео

Возможно, пара обменялась многозначительным взглядом, так как именно здесь они 10 лет назад сыграли собственную свадьбу, а Элли Голдинг тогда пела для молодоженов и всех гостей. Артистка является близкой подругой принцессы Евгении, кузины Уильяма, и ранее рассказывала о том, что у нее сильно тряслись руки, когда она спела песню Your Song Элтона Джона на торжественном приеме королевской семьи.

Рождественский концерт

В рождественском концерте Кейт 8 декабря также приняли участие певцы Леона Льюис и Том Уокер. Ее муж принц Уильям прочитал проповедь от Луки 2:1-7 во время службы, на которой также была вся семья Миддлтон. На мероприятии Кейт похвалила тех, кто сделал все возможное, чтобы помочь другим и своим сообществам в условиях пандемии коронавируса.

Из-за того, что мы отделены от других, нам напомнили, насколько сильна человеческая связь со всеми нами. Как сильно мы нуждаемся друг в друге. И как любовь и чувство принадлежности друг к другу могут обеспечить комфорт в трудные времена. Как важно просто быть вместе,

– написала в своей программе Кейт.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на рождественском концерте / Фото Getty Images