Вечером, 18 ноября, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали гостями Royal Variety Performance в королевском Альберт-холле. Это благотворительное варьете-шоу, которое устраивается ежегодно для сбора средств для организации Royal Variety Charity.
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Герцогиня Кембриджская вышла в свет вместе с мужем. Принц Уильям примерил черные брюки и синий вельветовый жакет.
Образ Кейт Миддлтон
Жена принца Уильяма для очередного мероприятия выбрала роскошный образ. Она позировала перед камерами в блестящей изумрудной платья длины макси от Jenny Packham.
Кэтрин дополнила образ небольшим клатчем от того самого бренда. На ушах герцогини красовались серьги-подвески Missoma London.
Волосы Кейт Миддлтон уложила пышными локонами, а на лице сделала яркий макияж. Глаза были подчеркнуты черными стрелками, а губы – коралловой помадой.
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото Getty Images
Предыдущие изысканные образы герцогини
- На вечернем приеме по случаю дня открытия саммита COP26 Кейт Миддлтон появилась в длинном синем платье.
- Изысканное красное платье супруга принца Уильяма одела на мероприятие, посвященное благотворительной компании Forward Trust.
- Герцоги Кембриджские также были гостями церемонии вручения премии Earthshot Prize Awards. Тогда Кэтрин появилась на публике в сиреневом длинном платье.