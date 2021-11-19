Вечером, 18 ноября, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали гостями Royal Variety Performance в королевском Альберт-холле. Это благотворительное варьете-шоу, которое устраивается ежегодно для сбора средств для организации Royal Variety Charity.

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Герцогиня Кембриджская вышла в свет вместе с мужем. Принц Уильям примерил черные брюки и синий вельветовый жакет.

Образ Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма для очередного мероприятия выбрала роскошный образ. Она позировала перед камерами в блестящей изумрудной платья длины макси от Jenny Packham.

Заметим, в таком платье Кейт Миддлтон уже появлялась на публике. В 2019 году она надевала этот наряд во время королевского тура в Пакистане с принцем Уильямом.

Кэтрин дополнила образ небольшим клатчем от того самого бренда. На ушах герцогини красовались серьги-подвески Missoma London.

Волосы Кейт Миддлтон уложила пышными локонами, а на лице сделала яркий макияж. Глаза были подчеркнуты черными стрелками, а губы – коралловой помадой.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото Getty Images

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