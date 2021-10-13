Кейт Миддлтон и принц Уильям на днях приняли участие в образовательном мероприятии. Оно проходило в Королевских ботанических садах.

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Герцоги Кембриджские посетили школьников неспроста. В конце недели состоится награждение премией Earthshot. Победителями станут активисты, которые больше всего помогают окружающей среде.

К Кейт Миддлтон и принцу Уильяму присоединились мэр Лондона, журналисты и двукратная олимпийская чемпионка по гребле Хелен Гловер. Они вместе с детьми генерировали идеи по спасению планеты.



Герцоги Кембриджские на встрече / Фото Getty Images

Образ Кейт Миддлтон

Учитывая экологическую тематику рабочей встречи, для нового выхода жена принца Уильяма выбрала зеленые оттенки одежды. Она надела лаймовую футболку и трендовые черные брюки в стиле клеш. Кейт Миддлтон дополнила образ изумрудным пальто.

Герцогиня Кембриджская соединила одежду с черными лакированными туфлями с острым носком и на высоких каблуках. Аксессуары не преобладали в look Кэтрин: она выбрала только часы, лаконичные серьги и кольцо.

Кейт Миддлтон распустила волосы и уложила их элегантными волнами. На лице она сделала легкий макияж с акцентом на глазах.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Предыдущие выходы герцогини