Кейт Миддлтон и принц Уильям на днях приняли участие в образовательном мероприятии. Оно проходило в Королевских ботанических садах.
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Герцоги Кембриджские посетили школьников неспроста. В конце недели состоится награждение премией Earthshot. Победителями станут активисты, которые больше всего помогают окружающей среде.
К Кейт Миддлтон и принцу Уильяму присоединились мэр Лондона, журналисты и двукратная олимпийская чемпионка по гребле Хелен Гловер. Они вместе с детьми генерировали идеи по спасению планеты.
Герцоги Кембриджские на встрече / Фото Getty Images
Образ Кейт Миддлтон
Учитывая экологическую тематику рабочей встречи, для нового выхода жена принца Уильяма выбрала зеленые оттенки одежды. Она надела лаймовую футболку и трендовые черные брюки в стиле клеш. Кейт Миддлтон дополнила образ изумрудным пальто.
Герцогиня Кембриджская соединила одежду с черными лакированными туфлями с острым носком и на высоких каблуках. Аксессуары не преобладали в look Кэтрин: она выбрала только часы, лаконичные серьги и кольцо.
Кейт Миддлтон распустила волосы и уложила их элегантными волнами. На лице она сделала легкий макияж с акцентом на глазах.
Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
Предыдущие выходы герцогини
- В Северной Ирландии Кейт Миддлтон появилась на публике в роскошном костюме насыщенного фиолетового цвета.
- Для визита регби-клуба с мужем жена принца Уильяма выбрала подходящий наряд – спортивный костюм.
- Герцогиня приехала в Университетский колледж в твидовом платье и стильных туфлях.