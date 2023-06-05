Дело в том, что 1 июня предательница Украины Регина Тодоренко представила в Москве свою книгу для детей "Регина-путешественница спасает Австралию". После мероприятия для друзей и прессы артистка сняла видео российским фанам, которые сметают произведение с полок и пишут хорошие отзывы. Это якобы доводит ее до слез. В то время как убийства невинных украинских детей, очевидно, так не трогают.

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Предательница Регина Тодоренко цинично обратилась к россиянам

Книга уже в топе продаж. Я вижу только ваши хорошие, добрые отзывы, что для меня дико важно. Вы не представляете себе, как мне важно, чтобы книга была интересна и детям, и родителям. Я иногда даже плачу, когда читаю ваши комментарии. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы поддерживаете мое творчество и вообще любые мои безумные идеи. Я всех очень сильно люблю,

– заявила Регина Тодоренко на камеру.

На позорное обращение Регины Тодоренко отреагировали в телеграмм-канале Алексея Дурнева – "Боже, яке кончене". Там написали: "Знаете, почему иногда плачет ригинка? Из-за того, что ее книжечка понравилась кацапкам. А вы что подумали?"