Дело в том, что 1 июня предательница Украины Регина Тодоренко представила в Москве свою книгу для детей "Регина-путешественница спасает Австралию". После мероприятия для друзей и прессы артистка сняла видео российским фанам, которые сметают произведение с полок и пишут хорошие отзывы. Это якобы доводит ее до слез. В то время как убийства невинных украинских детей, очевидно, так не трогают.
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Предательница Регина Тодоренко цинично обратилась к россиянам
Книга уже в топе продаж. Я вижу только ваши хорошие, добрые отзывы, что для меня дико важно. Вы не представляете себе, как мне важно, чтобы книга была интересна и детям, и родителям. Я иногда даже плачу, когда читаю ваши комментарии. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы поддерживаете мое творчество и вообще любые мои безумные идеи. Я всех очень сильно люблю,
– заявила Регина Тодоренко на камеру.
На позорное обращение Регины Тодоренко отреагировали в телеграмм-канале Алексея Дурнева – "Боже, яке кончене". Там написали: "Знаете, почему иногда плачет ригинка? Из-за того, что ее книжечка понравилась кацапкам. А вы что подумали?"
- Напомним! Родившаяся в Одессе Регина Тодоренко уже 16-й месяц игнорирует войну в Украине и выступает за "мир во всем мире". В апреле она объясняла, что молчит, потому что хочет сохранить семью с Топаловым, с которым у нее разные политические позиции. Они даже "наложили вето на любые политические разговоры".
- После этого предательница додумалась назвать сына Миром, полное имя мальчика – Мирослав. На это бурно реагировали украинские звезды – Даша Астафьева советовала переименовать "путиным", а Катя Осадчая подчеркнула, что Регина показала очередное дно цинизма.
- Кстати, участница "Холостяка" Виктория Варлей видела Регину Тодоренко в Майами. Она "на слезе" сказала ей о том, что у нее муж россиянин, а дети наполовину украинцы.