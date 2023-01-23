Актриса и участница "Холостяка" Виктория Варлей призналась, что долгое время знакома с певицей Региной Тодоренко. Они хорошо дружили, хотя и редко встречались, когда предательница приезжала в Киев. Но после 24 февраля Виктории было непонятно, какую позицию будет придерживаться подруга.

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Что говорила Регина Тодоренко Варлей о войне

Актриса рассказала, что видела сообщения Регины Тодоренко о войне – где она выступает за абстрактный мир, пишет о неоднозначности и пытается усидеть на двух стульях. Это Вику возмутило, она даже писала ей сообщение, но она не отвечала.

Варлей призналась, что однажды летом в Майами она неожиданно увидела Регину Тодоренко с мужем на бранче. Тогда она решила поинтересоваться, какова позиция у певицы.

Она немного "на слезе" это все говорила. Что ей тяжело, потому что у нее мужчина – россиянин и дети наполовину украинцы. То есть, знаешь, для меня – это было оправдание,

– поделилась актриса.

Небольшой разговор у Виктории состоялся и с россиянином Топаловым – мужем Регины. "Он спросил, где мои родители. Он сказал, что это все полный крах и триндец, что непонятно, как такое может происходить в XXI веке. То есть такие стандартные фразы".