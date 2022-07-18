Теперь российские фоловеры Регины Тодоренко ломают голову: Мир – это полное имя мальчика или сокращенное от Мирослава, Мирона. Сама же роженица никаких объяснений не дает.

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Почему Регина Тодоренко назвала сына Миром

Рожала украинка почему-то не в россии, а в Майами. Очевидно, чтобы у малыша было американское гражданство. На роды в США с ней полетели супруг Влад Топалов и 3-летний сын Михаил.

На днях Регина Тодоренко опубликовала первое фото с новорожденным малышом на фоне океана и рассекретила, что назвала его Миром, чтобы он нес мир людям.

Наша с Владом Топаловым любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Спасибо, что выбрал именно нас. Ты еще совсем малютка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир,

– подписала Тодоренко первое фото с малышом.

Сам же Влад Топалов в своем закрытом для Украины инстаграме запостил фото с детской коляской и гордо написал: "+ один Топалов. Спасибо, Регина Тодоренко. Ты наша героиня".

Регина Тодоренко с Владом Топаловым и новорожденным сыном Миром / Фото с инстаграма предательницы

Напомним, что еще с февраля Регина Тодоренко толкует не об агрессии россии, а о мире: