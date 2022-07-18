Теперь российские фоловеры Регины Тодоренко ломают голову: Мир – это полное имя мальчика или сокращенное от Мирослава, Мирона. Сама же роженица никаких объяснений не дает.
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Почему Регина Тодоренко назвала сына Миром
Рожала украинка почему-то не в россии, а в Майами. Очевидно, чтобы у малыша было американское гражданство. На роды в США с ней полетели супруг Влад Топалов и 3-летний сын Михаил.
На днях Регина Тодоренко опубликовала первое фото с новорожденным малышом на фоне океана и рассекретила, что назвала его Миром, чтобы он нес мир людям.
Наша с Владом Топаловым любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Спасибо, что выбрал именно нас. Ты еще совсем малютка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир,
– подписала Тодоренко первое фото с малышом.
Сам же Влад Топалов в своем закрытом для Украины инстаграме запостил фото с детской коляской и гордо написал: "+ один Топалов. Спасибо, Регина Тодоренко. Ты наша героиня".
Регина Тодоренко с Владом Топаловым и новорожденным сыном Миром / Фото с инстаграма предательницы
Напомним, что еще с февраля Регина Тодоренко толкует не об агрессии россии, а о мире:
- за несколько дней до полномасштабного вторжения россии в Украину она распространила семейное фото, на которое вставила эмоджи украинского и русского флагов, и написала: "Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания";
- в своем инстаграм-аккаунте с 7,9-миллионной аудиторией певица регулярно втюхивала о братских народах и "мире во всем мире" – показывала, что среди ее фолловеров много интернациональных пар и рассказывала, как на крестном шествии в Риме крест несли украинка и россиянка;
- конечно, войну войной она не называет. Более того, Тодоренко наложила вето на политические темы, потому что у них с Топаловым "позиции не во всем совпадают". Так, артистка легко предала Родину, чтобы "быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве".