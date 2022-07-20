На днях Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. Конечно, рожала она не в родной Одессе под обстрелами, а в Майами. Малыша певица назвала Мирославом, но инстаграм-аудитории представила его как Мира, чтобы он "нес людям мир". На такой выбор имя отреагировала Даша Астафьева, которая не раз наезжала на украинку за умалчивание войны.

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Как Астафьева посоветовала Тодоренко переименовать сына

По мнению звезды, ребенок предательницы Тодоренко не заслуживает "мирного" имени. Она считает, что их с Топаловым сыну подходило бы имя путин.

Пока еще не поздно, советую рыгыне тодоренко новорожденного сына переименовать из "Мир" на "путин". Так лучше. Какого черта ты, чмоня, можешь даже произносить это слово?

– написала Астафьева в своем инстаграме.

Скриншот из инстаграм-сторис Даши Астафьевой

Еще больше Астафьева закипела после того, как узнала, что Регина Тодоренко хочет издать книгу детских сказок "о забавной Регине Путешественнице, которая так любит спасать мир".

"Мишель вдохновил меня на написание книги сказок. Мне так захотелось передать ему все знания, впечатления, эмоции, пережитые за годы путешествий, что каждый вечер придумывала для него забавную историю о забавной Регине Путешественнице, которая так любит спасать мир. И вскоре я приняла решение написать для него книгу сказок", – объявила Тодоренко в своем телеграм-канале.

Интересно, что в первой сказке Регина Путешественница будет помогать своему другу, которого укусила змея. Похоже, в глазах Тодоренко это и значит "спасать мир".

Сказки о том, как ты молчишь всю войну, пока убивают наших детей и родных?

– поинтересовалась у Тодоренко Даша Астафьева.

Скриншот из инстаграм-сторис Даши Астафьевой

Что Дарья Астафьева говорила о Тодоренко раньше