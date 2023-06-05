Річ у тому, що 1 червня зрадниця України Регіна Тодоренко презентувала у Москві свою книжку для дітей "Регіна-мандрівниця рятує Австралію". Після заходу для друзів і преси артистка зняла відео російським фанам, які змітають твір з полиць і пишуть гарні відгуки. Це нібито доводить її до сліз. Тоді як вбивства безневинних українських дітей, вочевидь, так не розчулюють.

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Зрадниця Регіна Тодоренко цинічно звернулася до росіян

Книжка вже в топі продажів. Я бачу тільки ваші хороші, добрі відгуки, що для мене дико важливо. Ви собі не уявляєте, як мені важливо, щоб книжка була цікава і дітям, і батькам. Я іноді навіть плачу, коли читаю ваші коментарі. Дякую, що ви є, дякую, що ви підтримуєте мою творчість і взагалі будь-які мої божевільні ідеї. Я всіх дуже сильно люблю,

– заявила Регіна Тодоренко на камеру.

На ганебне звернення Регіни Тодоренко відреагували у телеграм-каналі Олексія Дурнєва – "Боже, яке кончене". Там написали: "Знаєте, через що інколи плаче ригінка? Через те, що її книжечка сподобалася кацапкам. А ви що подумали?"