Выбором имени для младшего сына Регина Тодоренко возмутила не только сеть, но и звезд украинского шоу-бизнеса. Вместо поздравлений она получила очередную волну хейта. "Прилетело" певице и от телеведущей Кати Осадчей.

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Осадчая упрекнула Тодоренко за сына Мира

Катя Осадчая обещала себе, что больше не будет говорить о предателях Украины, чтобы "не добавлять им популярности". Однако обойти вниманием очередной ляп главной "голубки мира" не смогла. По мнению телезвезды, молчунка Тодоренко окончательно пробило дно.

Когда человек с украинским паспортом, живущий в россии, молчит 5 месяцев и не называет войну войной, но называет новорожденного сына Мир… Я думала, что видела уже весь цинизм мира, но нет, здесь демонстрируют очередное дно,

– отреагировала Катя Осадчая.

Скриншот из инстаграм-сторис телеведущей

Если Осадчая высказалась о Тодоренко довольно сдержанно, то модель и ведущая Дарья Астафьева не подбирала слова. Она назвала гастролершу "чмонею" и посоветовала пока не поздно переименовать Мира.

"Советую рыгыне тодоренко новорожденного сына переименовать из "Мир" на "путин". Так лучше", – писала звезда в инстаграм-сторис.

Остапчук тоже высмеял Тодоренко за имя сына

Шоумен метко подметил, что мальчик – "русский Мир", хоть и родился в США.

Я здесь пропустил. Тодоренко назвала сына "Мир". По паспорту он россиянин. Ребенок жалко. Ибо теперь на всю жизнь он "русский Мир",

– пошутил Владимир Остапчук в инстаграме.

Скриншот из инстаграм-сторис телеведущего

Что Катя Осадчая говорила о Тодоренко раньше