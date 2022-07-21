Выбором имени для младшего сына Регина Тодоренко возмутила не только сеть, но и звезд украинского шоу-бизнеса. Вместо поздравлений она получила очередную волну хейта. "Прилетело" певице и от телеведущей Кати Осадчей.
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Осадчая упрекнула Тодоренко за сына Мира
Катя Осадчая обещала себе, что больше не будет говорить о предателях Украины, чтобы "не добавлять им популярности". Однако обойти вниманием очередной ляп главной "голубки мира" не смогла. По мнению телезвезды, молчунка Тодоренко окончательно пробило дно.
Когда человек с украинским паспортом, живущий в россии, молчит 5 месяцев и не называет войну войной, но называет новорожденного сына Мир… Я думала, что видела уже весь цинизм мира, но нет, здесь демонстрируют очередное дно,
– отреагировала Катя Осадчая.
Скриншот из инстаграм-сторис телеведущей
Если Осадчая высказалась о Тодоренко довольно сдержанно, то модель и ведущая Дарья Астафьева не подбирала слова. Она назвала гастролершу "чмонею" и посоветовала пока не поздно переименовать Мира.
"Советую рыгыне тодоренко новорожденного сына переименовать из "Мир" на "путин". Так лучше", – писала звезда в инстаграм-сторис.
Остапчук тоже высмеял Тодоренко за имя сына
Шоумен метко подметил, что мальчик – "русский Мир", хоть и родился в США.
Я здесь пропустил. Тодоренко назвала сына "Мир". По паспорту он россиянин. Ребенок жалко. Ибо теперь на всю жизнь он "русский Мир",
– пошутил Владимир Остапчук в инстаграме.
Скриншот из инстаграм-сторис телеведущего
Что Катя Осадчая говорила о Тодоренко раньше
- Еще в феврале, на четвертый день войны, ведущая советовала одесситке прийти в себя: "Регина Тодоренко, девушка с украинским паспортом и карьерой в России – не молчи".
- Уже в марте она звала беременную певицу в Украину, чтобы она родила в бомбоубежище. "Приезд организуем", – обещала Осадчая. Однако Тодоренко устроила себе роды в Майами.