Редкие, но эффектные: все появления Меган Маркл на публике в 2021 году

Меган Маркл не так часто появлялась на публике в 2021 году, вероятно, из-за беременности и пандемии. Однако все ее редкие, но эффектные выходы предлагаем посмотреть в подборке.

В 2021 году супруга принца Гарри уже не была членом королевской семьи, поэтому могла представать и в откровенных образах. Однако она отдавала предпочтение широким штанам, нежным платьям свободного кроя и элегантным прическам.

Стоит увидеть Иорданская модница: самые стильные выходы королевы Рании в 2021 году

Выходы Меган Маркл в 2021 году

Впервые в этом году на публике жена принца Гарри появилась беременной. Это был ее первый выход и после скандального интервью Опре Уинфри. Меган Маркл записала видеообращение из дома для благотворительного концерта Global Citizen Vax Live. Она позировала в коралловом платье от Carolina Herrera свободного кроя, которое слегка подчеркнуло беременный живот. Меган довершила образ роскошными аксессуарами: кулоном от Awe Inspired, серьгами, браслетом и часами Cartier. Возлюбленная принца Гарри уложила волосы локонами и сделала макияж с акцентом на глазах.

Уже после рождения дочери Меган Маркл записала шуточное видео, направленное запустить благотворительную кампанию. Для него она позировала в элегантном образе. Жена принца Гарри надела трикотажное платье молочного цвета с декольте. Сверху она накинула кардиган и соединила наряд с туфлями-лодочками. Образ дополняли необычные золотые подвески – созвездия Тельца и Близнецов, под знаками зодиака которых родились ее дети. Меган собрала волосы в пучок и сделала легкий макияж.



Меган Маркл / Скриншот из видео

В сентябре Меган Маркл и принца Гарри ждала деловая поездка в Нью-Йорк в связи с концертом Global Citizen Live. Впервые они вышли в свет вблизи Всемирного торгового центра 1. Меган появилась на публике в сдержанном аутфите. Она предстала в черных брюках-клеш и водолазке, соединив комплект с темно-синим пальто, туфлями на каблуках с острым носком и серьгами. Жена принца Гарри довершила образ аккуратным пучком и макияжем, подчеркнув глаза темными тенями, а губы – розовым блеском.



Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

В тот же день супруги прибыли на деловую встречу. Меган Маркл значительно изменила свой look, надев юбку-карандаш вместо брюк и пальто цвета кэмел вместо темного пальто. Она дополнила образ черными туфлями-лодочками, сумочкой и большими солнцезащитными очками. Прическа и макияж остались такими же.



Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

На следующий день принц Гарри и Меган Маркл побывали в одной из школ традиционного афроамериканского формата. Маркл для очередного выхода выбрала роскошный аутфит. Он состоял из широких брюк, кофты и короткого кашемирового пальто итальянского бренда Loro Piana. Весь наряд вишневого цвета Меган соединила с красными туфлями-лодочками на каблуке от Manolo Blahnik. Изысканные украшения завершили образ жены принца Гарри.

, что аксессуары Меган Маркл стоили 400 тысяч долларов, а наряды и туфли обошлись в 8 тысяч долларов. Это возмутило пользователей сети, ведь пара посещала школу с детьми из малообеспеченных семей. Комментаторы высказали мнение о том, что Меган могла одеться скромнее.



Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

Финальным выходом Меган и Гарри в Нью-Йорке было мероприятие Global Citizen Live, которое состоялось в Нью-Йорке на Большой поляне в Центральном парке. На событие Маркл приехала в молочном мини-платье с вышивкой от Valentino. Она предстала в черных туфлях-лодочках. Жена принца Гарри собрала волосы в элегантный пучок, распустив лишь несколько прядей спереди. Меган также сделала макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом.

К слову Роскошная и женственная Кейт Миддлтон: 10 лучших выходов герцогини в 2021 году



Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

Меган Маркл сняла видео для детского ютуб-канала, где в своем саду прочитала дебютную детскую книгу "Лавка". Для ролика она надела синие джинсы и нежно-голубую рубашку. Изюминкой образа стали аксессуары – несколько браслетов, подвеска, серьги, а также золотые часы от Cartier, которые принадлежали принцессе Диане. Жена Гарри собрала волосы в пучок и подчеркнула черты лица легким макияжем.

Меган Маркл читает свою книгу: смотрите видео

Меган Маркл приняла участие в саммите DealBook Online в газете The New York Times, где пообщалась с другими участниками. Внимание привлек и ее стильный образ. Жена принца Гарри позировала перед камерами в темной кофте с коротким рукавом, брюках свободного кроя и туфлями-лодочками на высоких каблуках в тон. Она подчеркнула фигуру темным кожаным ремнем. Меган уложила волосы локонами, накрасила глаза темными тенями и губы – розовой помадой.



Меган Маркл на саммите / Скриншот из видео

В ноябре Меган Маркл и принц Гарри вместе вышли в свет. Они появились на гала-концерте салюта свободе (Salute To Freedom Gala). Этот образ герцогини запомнился больше всего – он был ярким и довольно откровенным. Меган предстала в вечернем красном платье Carolina Herrera со шлейфом, без рукавов и с декольте. Она соединила наряд с атласными коралловыми туфлями, кольцом, серьгами и браслетами. Волосы Маркл были собраны в высокий пучок, на веках красовались длинные стрелки, а матовая помада подчеркнула губы.



Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

В конце года жену принца Гарри подловили в калифорнийском магазине Pierre LaFond & Co, где она выбирала подарки к праздникам. Меган вышла в свет в стильном образе – длинном коричневом пальто от бюджетного бренда Massimo Dutti, бежевой шапке и коричневых сапожках на каблуках. Также Маркл имела на лице солнцезащитные очки и синюю защитную маску.



Меган Маркл / Фото Elle