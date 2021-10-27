В начале июня Меган Маркл презентовала детскую книжку, в которой описала отношения отца с сыном. Сказка вдохновлена стихотворением, которое она написала принцу Гарри на День отца, через месяц после рождения сына Арчи. Хоть произведение можно купить за 18 долларов (почти 500 гривен), герцогиня Сассекская прочитала его для подписчиков ютуб-канала Brightly Storytime.

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"Я написала этот стих для своего мужа и нашего сына Арчи, а затем превратила его в книгу, чтобы вы тоже могли насладиться", – заявила Меган Маркл.

Образ Меган Маркл

Видео для детского ютуб-канала жена принца Гарри сняла в саду своего поместья в Монтесито, стоимость которого оценивается более чем в 14 миллионов долларов. Она подобрала скромный повседневный образ – джинсы и нежно-голубую рубашку, рукава которой закатила. Волосы Меган Маркл собрала в тугой пучок, а на лицо нанесла макияж, подчеркнув глаза.

Едва ли не наибольшее внимание прессы привлекли драгоценные аксессуары герцогини Сассекской. Она засветила золотые часы Cartier, которые принадлежали ее покойной свекрови принцессе Диане. Кроме того, Меган надела два браслета, цепочку с подвеской и серьги с камнями.



Меган Маркл / Скриншот с видео

Напомним, в последний раз Меган Маркл появлялась на публике в конце сентября. С принцем Гарри она летала в Нью-Йорк на деловую встречу с представительницей США при ООН.

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