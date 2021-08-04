Для Меган Маркл и принца Гарри стало хорошей традицией запускать благотворительные инициативы в день рождения. Герцогиня Сассекская не изменила обычаю и сделала это в свой юбилей. Она запустила кампанию, которая призвана помочь женщинам найти работу после пандемии COVID-19.

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Вместе с комедианткой Мелиссой Маккарти Меган Маркл записала шуточное видео, которым анонсировала благотворительную инициативу. Она получила название 40x40.

По сюжету жена принца Гарри позвонила голливудской актрисе накануне своего дня рождения. Для видеозвонка Мелисса Маккарти оделась так, будто собралась на королевскую свадьбу. В кадре она спокойно попивала чай и шутила о планах Меган на юбилей:

фотосессии под деревом;

татуировке с надписью "лучшие подруги навсегда";

шумной вечеринке на яхте.

Вместо этого Меган Маркл заявила, что позвонила комедиантке с предложением посвятить 40 минут своего времени женщинам, которые пытаются найти работу после коронавируса. К инициативе она приобщила Адель, Аманду Горман, Стеллу Маккартни, жену Джастина Трюдо Софи и других.

На видео неожиданно появился принц Гарри, который жонглировал тремя мячиками и рассмешил жену. Ролик завершился традиционным для дня рождения моментом – Меган задувала свечу на аппетитном тортике и загадала желание.

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Образ Меган Маркл

Для первого публичного появления после рождения дочери Лилибет Дианы герцогиня Сассекская выбрала женственный аутфит. В кадре она появилась в трикотажном платье молочного цвета с декольте. К наряду длины миди Меган подобрала светлый кардиган и туфли-лодочки горчичного оттенка.

Правда, жена Гарри не засветила фигуру после вторых родов. Она позировала за столом в рабочем кабинете, который деликатно скрывал ее талию.

К слову, к съемке Меган Маркл готовилась тщательно. Она подобрала символические золотые подвески-созвездия Тельца и Близнецов. Именно под этими знаками зодиака родились ее дети – 2-летний сын Арчи и двухмесячная дочь Лилибет Диана.

Меган Маркл после вторых родов / Скриншот с видео

Меган Маркл после вторых родов / Скриншот с видео