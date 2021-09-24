23 сентября супруги принца Гарри и Меган Маркл отправились в Нью-Йорк, где впервые вместе появились на публике чуть ли не через год. Их насыщенные рабочие дни в городе продолжаются.

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Деловая встреча Меган и Гарри

Днем принц Гарри и Меган Маркл посетили частную встречу с представительницей США при ООН Линдой Томас-Гринфилд. Они обсудили вопросы расовой дискриминации, ментального здоровья населения, а также беседовали о жизни мира после пандемии коронавируса.



Линда Томас-Гринфилд, принц Гарри и Меган Маркл / Фото из твиттера Томас-Гринфилд

Образ Меган Маркл

После встречи с мэром Нью-Йорка жена принца Гарри частично изменила свой look. На этот раз она предстала в черной водолазке и юбке-карандаше длины миди. Сверху Маркл надела стильное пальто цвета кэмел.

Меган дополнила образ темной сумочкой, туфлями-лодочками и массивным золотым браслетом. Прическа и макияж остались такие же – низкий пучок и smokey eyes.



Линда Томас-Гринфилд, принц Гарри и Меган Маркл / Фото из твиттера Томас-Гринфилд

Выходы Меган и Гарри в Нью-Йорке