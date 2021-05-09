Долгожданная трансляция благотворительного концерта Global Citizen Vax Live состоялась 8 часов назад. В нее вошло видеообращение Меган Маркл, которая из-за беременности не появилась на съемках на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. Она впервые после скандального интервью Опре Уинфри вышла на связь. Видео сняли на заднем дворе поместья королевской четы в Санта-Барбаре.

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Меган Маркл отметила, как важно уделять внимание здоровью, безопасности и успеху всего мира, а особенно – "женщинам, которые непропорционально пострадали от пандемии".

Мы с мужем очень рады, что скоро у нас появится дочь. Когда мы думаем о ней, мы думаем о всех молодых женщинах и девочках по всему миру, которые нуждаются в возможностях и поддержке, чтобы вести нас вперед,

– высказалась знаменитость.

Образ Меган Маркл

Для записи видео на последних сроках беременности она выбрала яркое коралловое платье-рубашку с цветочным принтом. Этот наряд от знаменитого премиального бренда Carolina Herrera. Даже платье свободного кроя подчеркнуло большой живот Меган Маркл на последних сроках беременности.

Элегантный образ жена принца Гарри завершила роскошными золотыми аксессуарами – кулоном от Awe Inspired, серьгами, браслетом и часами от самого известного ювелирного дома Франции Cartier. Длинные волосы Меган Маркл уложила в изысканную прическу и сделала макияж с акцентом на глаза, выделив их темными тенями.

Добавим, на концерте Global Citizen Vax Live в поддержку глобальной вакцинации принц Гарри выступил с эмоциональной речью. Его появление сравнили с выступлением рок-звезды, ведь имя королевского отпрыска осветили на экране гигантскими буквами, а публика приветствовала его бурными аплодисментами.