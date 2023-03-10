Моим ребятам отказали, – солистка KAZKA возмущена, потому что ее музыкантов не выпустили в Лондон

Еще в ноябре группа KAZKA анонсировала концерт в Великобритании. В Лондоне они должны выступить 12 марта, но ребят-музыкантов не выпускают из страны. Все из-за солгавших Минкульта артистов и не вернувшихся из Европы.

За последнюю неделю разразились сразу два скандала с украинскими деятелями культуры, которые обманом выехали за границу – стендап-комиком Андреем Щегелем и режиссером Тарасом Голубковым. На фоне этого Министерство культуры упраздняет разрешения даже порядочным и уже проверенным артистам. В частности, Дмитрию Мазуряку и Никите Будашу из группы KAZKA.

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Музыкантов из группы KAZKA не выпустили на концерт в Лондон

Таких как Щегель и Голубков Александра Зарицкая назвала "недоразумением", из-за которого нельзя ставить крест на всех художниках и музыкантах. Она напомнила, что есть артисты, которые благодаря Министерству культуры уже больше года собирают по миру деньги на помощь армии, рассказывают об Украине на разных площадках, поддерживают украинцев, вынужденно живущих вне дома, и останавливать их культурную миссию нельзя.

Сегодня очень важно наказать виновных, ведь от этого зависит, смогут ли, например, мои ребята выехать завтра на благотворительный концерт в Лондон, где наше выступление давно анонсировано. Пока им отказали,

– призналась KAZKA.

"Верю в справедливость и правду! И уверена, что украинская культура способна преодолевать границы и объединять нас ради совместной миссии – победы. Нам нужна ваша поддержка, друзья. Нам нужен культурный путь", – добавила Александра Зарицкая.

В комментариях группу KAZKA поддержала жена Монатика Ирина, а одна поклонница эмоционально попросила позволить им выступить в Лондоне: "Только не это! Их любят и ждут наши люди во всех странах! Они прославляют Украину, помогают армии и всегда возвращаются! Как КAZKA без Украины, как свирель без Карпат? Позвольте им показать свое творчество в Англии и вернуться домой".

Важно, что писатель Сергей Жадан попросил Минкульт и дальше выпускать артистов за границу, потому что и сам находится сейчас в Нью-Йорке со спектаклем о Харькове. По его мнению, "опыт и пример двух недоумков и негодяев не должны перечеркнуть работу тысяч работников украинской культуры". Кроме того, Щегель и Голубков должны отвечать перед законом.

попросил Минкульт и дальше выпускать артистов за границу, потому что и сам находится сейчас в Нью-Йорке со спектаклем о Харькове. По его мнению, "опыт и пример двух недоумков и негодяев не должны перечеркнуть работу тысяч работников украинской культуры". Кроме того, Щегель и Голубков должны отвечать перед законом. Певец Владимир Дантес еще до этих скандалов обращался к коллегам-артистам, которые поехали за границу и не вернулись: "Вы подставляете всех тех, кто выезжает за границу, чтобы сделать что-то для страны. Потому что с каждым не вернувшимся человеком все труднее и труднее каждому из нас выезжать и что-то делать".