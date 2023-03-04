Украинский юморист и стендап-комик Андрей Щегель в интервью Роману Скрипину сообщил, что находится в Турции. Он уехал за границу с разрешения Министерства культуры.

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Андрей Щегель скрылся за границу

Комик похвастался, что не боится военкоматов, потому что видит себя "свободным человеком". Он рассказал, что чувствовал себя некомфортно, получил три повестки и поэтому уехал в Турцию, или же на его языке – "с**бався как крыса".

У меня три повестки, я не боюсь военкомов. Определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно и я больше не могу, и нашел себе способ с**аться, пожить в комфортной психологической обстановке. Реализуя свое право на ох*енную жизнь, просто с**ался и сижу здесь,

– сказал Андрей Щегель.

Юморист добавил, что миновал запрет на выезд, потому что является "артистом": "Я представляю страну за границей". На вопрос украинских воинов Андрей заявил, что это их выбор. В свое время Щегель окончил Львовский военный лицей и юридический лицей МВД.

Что такое страна? Фикция, созданная культурным прессом. Я исхожу из того, что это выбор ребят – гибнуть.

Интервью с Андреем Щегелем: видео (о бегстве из Украины после 13 минуты)

Заметим, это не первый скандал, в который попадает Андрей Щегель В мае 2022 года он отметился неуместной шуткой о погибших военных. "Инстаграмм – это просто грустная х*ня стала. Ты заходишь, ты когда-то подписывался на телку, потому что у нее регулярно были фотки из спортзала, где она такая: "Моя жопа стала еще больше жопой". А сейчас ты заходишь, а она такая: "Аа! Под Харьковом умерли люди". Отписка", – говорил комик. После этого он не понимал, почему в его сторону прилетают угрозы и негатив.

В сети разгорелся скандал

Заявления юмориста вызвали негодование и критику украинцев в социальных сетях. Его слова обсуждают и в твиттере, и под последними сообщениями Щегеля в инстаграме.

"Щегель решил спасти репутацию Бобула", – написал Нариман Алиев.

"Это мой выбор погибать на этой войне... Мда уж... Я запомню эти слова Щегеля, который сейчас где? Съехавшийся в Турцию. Это он сам так охарактеризовал свой переезд";

"Эталонная, калиброванная мразь";

"Я не выбирал погибать... Я выбрал защищать свою семью, родственников, знакомых, город, Украину. Да, война - это смерть, разруха, страх. За такие слова хочется тебе разок в голову дать. Не говори так о воинах, если не понимаешь этого";

"Если ты не считаешь, что за Украину нужно бороться и что нужно делать все возможное для победы, то ты не стоит иметь гражданство Украины. Лишение гражданства будет логической реакцией на твой выбор";

"Сделай услугу, не возвращайся, нам таких концов в стране не надо";

"Что ж, ты **ался, пользуясь своим правом как биологическое существо. Твое решение, твоя ответственность. Но в Украине тебя, твою карьеру ждет кенселинг. В идеале – лишение гражданства";

"Дно социальной лестницы, стыд просто. Надеюсь в Украину, ты не вернешься".

Кстати, Андрей Щегель отреагировал на хейт в своем инстаграме. Он опубликовал фото с одним из комментариев и подписал его: "Famous Ukrainian hospitality" (известное украинское гостеприимство).



Андрей Щегель о хейте / Фото с инстаграм-сториз