Украинская блогер Даша Квиткова находится на 18 неделе беременности. Звезда часто делится с поклонниками новостями из своей жизни, потому и в этот раз она рассказала о своем состоянии.

Жена Никиты Добрынина, украинская блогер Даша Квиткова беременна первенцем. Она охотно делится с поклонниками деталями своей жизни во время особого состояния.

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Даша Квиткова о своем состоянии

Блогер призналась, что сейчас она находится на 18 неделе беременности, которая вот-вот закончится, то есть находится почти на половине пути к родам. Девушка рассказала, что она стала более забывчивой и рассеянной.

"Я забываю, чем занималась секунду назад, имена близких друзей и молчу уже о каких-то важных моментах. Все валится из рук, могу спотыкаться на ровном месте и бегу от людей, которые задают много вопросов", – поделилась Квиткова.

Даша добавила, что вместо этого она каждый раз все больше чувствует, как растет малыш. Также у нее почти восстановились вкусовые рецепторы. Хоть сейчас ей трудно быстро передвигаться из-за одышки.

Чувствую каждый процесс и полусплю, обнимая животик,

– призналась будущая мамочка.

Даша Квиткова рассказала, что недавно первый раз сходила за покупками малышу: "Это сложно, но интересно. Потому что для девочки, наверное, мне было бы легче выбирать вещи. Для нашего мужчины хочется самого лучшего, поэтому выбор затягивается. Я не скучаю, а проживаю лучшие моменты беременного периода", – поделилась девушка.

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Беременность Даши Квитковой: что стоит знать

Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили, что ждут первенца во время отдыха на Мальдивах.

Когда супруги узнали о беременности, то плакали от счастья, по словам Даши.

Девушка пережила и непростые моменты: она переболела коронавирусом и страдала от токсикоза.