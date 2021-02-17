Скоро Арчи, сын Меган Маркл и принца Гарри, станет старшим братом. Инсайдер поделился, как именно сейчас развивается сын герцогов.

Принц Гарри и Меган Маркл скоро станут родителями во второй раз, а это значит, что Арчи станет старшим братом. В мае мальчику исполнится 2 года.

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Как развивается малыш Арчи

Скоро Арчи станет не одним в семье. Вероятно, что он будет хорошим братом, ведь уже много чего умеет. По словам источника, Арчи активен, поэтому не дает родителям расслабиться.

Арчи очень быстро растет. Он разговаривает без умолку и очень активен. Гарри даже научил его бить по мячу,

– рассказал источник.

Стоит отметить, что сын принца Гарри и Меган Маркл действительно начал говорить рано. Ведь в эфире подкаста супругов Арчи заговорил. Он пожелал слушателям счастливого Нового года.

Пара много времени уделяет воспитанию сына. После переезда в Соединенные Штаты Меган и принц Гарри проводят свое время более спокойно и размеренно. А личный дом в Санта-Барбаре дает возможность Арчи без постороннего внимания играть во дворе.

Вторая беременность Меган Маркл: главное

14 февраля супруги сообщили, что станут родителями во второй раз.

Меган Маркл продолжила традицию принцессы Дианы, сообщив о предстоящем пополнении на День святого Валентина.

Второй ребенок супругов родится в конце весны.