Українська блогерка Даша Квіткова перебуває на 18 тижні вагітності. Зірка часто ділиться з шанувальниками новинами зі свого життя, тому й цього разу вона розповіла про свій стан.

Дружина Нікіти Добриніна українська блогерка Даша Квіткова вагітна первістком. Вона залюбки ділиться з прихильниками деталями свого життя під час особливого стану.

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Даша Квіткова про свій стан

Блогерка зізналась, що зараз вона перебуває на 18 тижні вагітності, який от-от закінчиться, тобто перебуває майже на половині шляху до пологів. Дівчина розповіла, що вона стала більш забудькувата і розсіяна.

"Я забуваю чим займалася секунду назад, імена близьких друзів і мовчу вже про якісь важливі моменти. Все валиться з рук, можу спотикатися на рівному місці і біжу від людей, які ставлять багато запитань", – поділилась Квіткова.

Даша додала, що натомість вона щоразу більше відчуває, як росте малюк. Також у неї майже відновились смакові рецептори. Хоч зараз їй стає важко швидко пересуватися через задишку.

Відчуваю кожен процес і напів сплю, обіймаючи животик,

– зізналась майбутня матуся.

Даша Квіткова розповіла, що нещодавно перший раз сходила за покупками малюкові: "Це складно, але цікаво. Тому що для дівчинки, напевно, мені було б легше вибирати речі. Для нашого чоловіка хочеться найкращого, тому вибір затягується. Я не сумую, а проживаю кращі моменти вагітного періоду", – поділилась дівчина.

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Вагітність Даші Квіткової: що варто знати

Даша Квіткова та Нікіта Добринін повідомили, що чекають первістка під час відпочинку на Мальдівах.

Коли подружжя дізналось про вагітність, то плакали від щастя, за словами Даші.

Дівчина пережила й непрості моменти: вона захворіла на коронавірус і страждала від токсикозу.