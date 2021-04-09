Украинская рэперша Alyona Alyona в поддержку нового альбома Galas спародировала фото американской певицы Lizzo, где голой и "надела" флаг США. Похожее фото сделала рэперша, но такую пародию оценили не все. Alyona Alyona объяснила, что для нее это двойные стандарты.

В эфире программы "Завтрак с 1+1" Alyona Alyona отметила, что комментарии хейтеров ее не трогают, а вот цель этого фото и других пародий – "показать, насколько в Украине действительно есть много двойных стандартов".

К слову Alyona Alyona прикрыла голое тело украинским флагом: почему фанатов это разозлило

Во-первых, я не хотела ничьи чувства обидеть. А во-вторых, эти люди живут в своей маленькой капсуле такого патриотизма, любви к Украине и никогда не были на Майдане и не видели, что в любом сувенирном магазине продаются трусы с флагом Украины, чем это не унижение? Для меня это двойные стандарты. Я говорю о важных вещах,

– подчеркнула Alyona Alyona.

Она добавила, что она хочет об этом говорить и не собирается останавливаться: "Мы сделали шум, вышел альбом Galas и далее шуму будет еще больше", – подчеркнула певица.

Реакция Alyona Alyona на фото в флаге

Что касается самого образа Lizzo, то украинская исполнительница добавила, что для нее американка является образцом, и она следит за ее деятельностью уже много лет. Она говорит, что выбрала именно такое фото, потому что оно ей близко, ведь она, как и Lizzo, переживает за свою страну и любит ее.

Для меня эта фотография, во-первых, имела большой фидбек в моем сердце, потому что это красиво, во-вторых, она провокативная. То есть внимание будет привлечено. Мой месседж услышит больше людей. Если кто-то из них обидится, простите, я не хотела вас обидеть. Но если 30% обидятся, то 70% – услышит этот месседж,

– подытожила Alyona Alyona.

Кого еще спародировала "голыми" снимками рэперша?