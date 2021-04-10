Украинский продюсер Алена Мозговая высказалась относительно обнаженного фото реперши Alyona Alyona, где она прикрыла тело украинским флагом по примеру американской исполнительницы Lizzo. По словам Мозговой, Alyona Alyona следует прочитать Уголовный кодекс.

Недавно украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona сделала несколько пародий на провокационные фото украинских и мировых звезд. Среди них была реперша Lizzo, которая прикрыла обнаженное тело флагом. Такое же фото сделала Alyona Alyona и натолкнулась на критику в сети.

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Елена Мозговая раскритиковала Alyona Alyona

Продюсер и жена певца Дэвида Аксельрода возмутило обнаженное фото реперши, где она прикрылась украинским флагом. Елена Мозговая подчеркнула, что ее следует наказать.

"А реперша не хочет почитать Уголовный кодекс Украины?! Фото-хайп девушки постить не буду, с эстетически-нравственных соображений. Статья 338 Уголовного кодекса Украины "Надругательство над государственными символами". 1. Публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или государственным Гимном Украины – наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет", – заявила Елена Мозговая.

Звезду в основном поддержали сторонники в комментариях:

"Противно было смотреть на этот позор";

"Таких "без чести и уважения", по словам писателя П. Кулиш, следует наказывать! Это безобразие!";

"Ее внешний вид и поведение омерзительны";

"В этой звезды кроме рэпа, нет ничего в голове".

Напомним, Alyona Alyona уже отреагировала на критику ее обнаженного фото. Она подчеркнула, что не хотела обидеть кого-то и добавила, что хотела показать, насколько много в украинцев двойных стандартов. Звезда подчеркнула, что говорит о важных вещах.