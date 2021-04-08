Украинская певица Alyona Alyona в поддержку своего нового альбома Galas презентовала несколько пародий на фото звезд. Новый снимок касался пышнотелой певицы Lizzo, которая прикрыла свое тело американским флагом.

В новой фотопародии артистка высмеяла фото знаменитой певицы Lizzo и показала подобный look к нему. Она иронично отметила, что не любит, когда таким образом измеряют объемы патриотизма.

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Когда начинают измерять объемы патриотизма – я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?

– с подтекстом написала фото Alyona Alyona.

Реакция фанатов

И хоть идея фото имела саркастический смысл, такой поступок рэперши оценили не все.

"Отписка";

"На американцев мне плевать. Наш флаг – это наше знамя, люди умирали за него, а она теперь им свои телеса прикрывает. Не для того мы вели борьбу за свою символику";

"Это не круто";

"Ну точно ни первое, ни второе фото патриотизма никому не добавляет, скорее это оскорбляет достоинство народа";

"Уж слишком!".

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Впрочем, были и те, кому понравилась такая идея фото.