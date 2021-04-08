Alyona Alyona прикрыла голое тело украинским флагом: почему фанатов это разозлило
Украинская певица Alyona Alyona в поддержку своего нового альбома Galas презентовала несколько пародий на фото звезд. Новый снимок касался пышнотелой певицы Lizzo, которая прикрыла свое тело американским флагом.
Источник:инстаграм Alyona Alyona
В новой фотопародии артистка высмеяла фото знаменитой певицы Lizzo и показала подобный look к нему. Она иронично отметила, что не любит, когда таким образом измеряют объемы патриотизма.
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Когда начинают измерять объемы патриотизма – я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?
– с подтекстом написала фото Alyona Alyona.
Реакция фанатов
И хоть идея фото имела саркастический смысл, такой поступок рэперши оценили не все.
- "Отписка";
- "На американцев мне плевать. Наш флаг – это наше знамя, люди умирали за него, а она теперь им свои телеса прикрывает. Не для того мы вели борьбу за свою символику";
- "Это не круто";
- "Ну точно ни первое, ни второе фото патриотизма никому не добавляет, скорее это оскорбляет достоинство народа";
- "Уж слишком!".
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Впрочем, были и те, кому понравилась такая идея фото.
- "Аж самому так захотелось!";
- "Я не могу, какая красавица";
- "Мегакрутая. Вот она – Украина со всей ширью души. Вот кого надо брать на проект "Холостячка";
- "Разрыв сердечка";
- "Смело!".
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