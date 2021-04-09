Украинский продюсер Михаил Ясинский недавно дал интервью. В нем он прокомментировал скандал вокруг Оли Поляковой и Тины Кароль. По мнению мужчины, было бы хорошо, если бы Тина не реагировала на высказывания коллеги.

Известный украинский продюсер и основатель украинской компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский высказался о скандале вокруг Тины Кароль и Оли Поляковой. В частности, он ответил на вопрос, был ли удачным пиар-ход Тины после ссоры выпустить трек "Скандал".

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Михаил Ясинский о пиаре вокруг песни Кароль

Продюсер Оли Поляковой убежден, что Тина Кароль не должна была реагировать на неудачное высказывание коллеги о "плакальщице на похоронах".

"Это были совершенно ненужные усилия, создавшие больше токсичности вокруг образа, который должен находиться в стороне от подобных вещей, от подобных энергий. Здесь если бы не было никакой реакции на это, была бы вообще идеальная ситуация. А зачем разговоры, если песня классная? Когда классная песня, не нужны никакие разговоры", – считает Михаил Ясинский.

Он отметил, что проблемы украинского шоу-бизнеса вполне может решить пандемия. По мнению продюсера, это отличное время, чтобы воспитывать звезд, а также их менеджеров.

Интервью с Михаилом Ясинским: смотрите видео онлайн

Скандал между Олей Поляковой и Тиной Кароль: коротко