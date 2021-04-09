Продюсер Оли Поляковой высказался о скандале певицы с Тиной Кароль
Украинский продюсер Михаил Ясинский недавно дал интервью. В нем он прокомментировал скандал вокруг Оли Поляковой и Тины Кароль. По мнению мужчины, было бы хорошо, если бы Тина не реагировала на высказывания коллеги.
Источник:"Слава +"
Известный украинский продюсер и основатель украинской компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский высказался о скандале вокруг Тины Кароль и Оли Поляковой. В частности, он ответил на вопрос, был ли удачным пиар-ход Тины после ссоры выпустить трек "Скандал".
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Михаил Ясинский о пиаре вокруг песни Кароль
Продюсер Оли Поляковой убежден, что Тина Кароль не должна была реагировать на неудачное высказывание коллеги о "плакальщице на похоронах".
"Это были совершенно ненужные усилия, создавшие больше токсичности вокруг образа, который должен находиться в стороне от подобных вещей, от подобных энергий. Здесь если бы не было никакой реакции на это, была бы вообще идеальная ситуация. А зачем разговоры, если песня классная? Когда классная песня, не нужны никакие разговоры", – считает Михаил Ясинский.
Он отметил, что проблемы украинского шоу-бизнеса вполне может решить пандемия. По мнению продюсера, это отличное время, чтобы воспитывать звезд, а также их менеджеров.
Интервью с Михаилом Ясинским: смотрите видео онлайн
Скандал между Олей Поляковой и Тиной Кароль: коротко
- Оля в одном из выпусков шоу "Маска" назвала Тину "плакальщицей на похоронах";
- Артистка не промолчала и ответила коллеге. Она отметила, что будет плакать, но не на похоронах;
- Полякова на следующий день извинилась перед Тиной Кароль. Она заметила, что не говорила о личной трагедии звезды, а о ее репертуаре;
- Через некоторое время Оля Полякова заявила, что Тина использовала этот скандал для пиара песни "Скандал", премьера которой состоялась через несколько дней после курьеза;
- Кароль подчеркнула, что, по ее мнению, после такой ситуации имела право сделать это. К тому же менеджер Тины позвонил менеджеру Оли и "протягивал руку дружбы";
- Оля Полякова рассказала, что знаменитости виделись на съемках программы "Светская жизнь", однако артистка "развернулась и убежала".
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