Продюсер "Голоса страны" Завадюк объяснил, почему Оля Полякова стала тренером после Кароль

Тренерское кресло 12 сезона "Голоса страны" впервые заняла Оля Полякова. Продюсер вокального шоу Владимир Завадюк заявил, что все к этому шло. Он взял певицу в проект, чтобы страна увидела ее глубину.

В 12 сезоне "Голоса страны", который стартовал 23 января 2022 года, несколько изменился состав тренеров. В красное кресло вернулись Потап и Святослав Вакарчук, а Оля Полякова заняла его впервые. Произошло это после того, как из проекта ушла трехкратная победительница Тина Кароль.

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Почему Оля Полякова стала тренером "Голоса страны"

Сама певица признавалась, что дано мечтала о тренерском кресле "Голоса страны". Продюсер Владимир Завадюк поверил в нее и признался, что Полякова долго шла к вокальному проекту. По его мнению, артистка появилась в нем вовремя, чтобы показать стране не только эпатаж, но и глубину.

Как долго вы шли к этому креслу, и все произошло вовремя. Наше первое фото, Оля Полякова. Радуюсь, что страна увидит вашу глубину,

– подписал Владимир Завадюк.

Владимир Завадюк с Олей Поляковой / Фото OREST

"Есть волнение перед первым выпуском шоу в совершенно новом для меня формате Это будет замечательный позитивный проект, о талантливых людях и вере в победу", – делилась Оля Полякова в своем инстаграме.

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