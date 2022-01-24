В 12 сезоне "Голоса страны", который стартовал 23 января 2022 года, несколько изменился состав тренеров. В красное кресло вернулись Потап и Святослав Вакарчук, а Оля Полякова заняла его впервые. Произошло это после того, как из проекта ушла трехкратная победительница Тина Кароль.
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Почему Оля Полякова стала тренером "Голоса страны"
Сама певица признавалась, что дано мечтала о тренерском кресле "Голоса страны". Продюсер Владимир Завадюк поверил в нее и признался, что Полякова долго шла к вокальному проекту. По его мнению, артистка появилась в нем вовремя, чтобы показать стране не только эпатаж, но и глубину.
Как долго вы шли к этому креслу, и все произошло вовремя. Наше первое фото, Оля Полякова. Радуюсь, что страна увидит вашу глубину,
– подписал Владимир Завадюк.
Владимир Завадюк с Олей Поляковой / Фото OREST
"Есть волнение перед первым выпуском шоу в совершенно новом для меня формате Это будет замечательный позитивный проект, о талантливых людях и вере в победу", – делилась Оля Полякова в своем инстаграме.
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Тина Кароль ушла из "Голоса страны"
- О своем выходе из "Голоса страны" певица заявила что в прямом эфире суперфинала 11 сезона. Она предпочла передать свое кресло Юлии Саниной, с которой записала дуэт "Свободная".
- Однако фронтвумен The Hardkiss не стала тренером "Голоса". Она призналась, что была готова к вокальному проекту, но продюсеры выбрали другую артистку. Через несколько дней выяснилось, что ею является Оля Полякова.
- После этого Тина Кароль отметилась заявлением о "Голосе страны". Она рассказала, что не хочет участвовать в "интригах и хайпе", которых требует продюсерская группа.