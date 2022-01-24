У 12 сезоні "Голосу країни", який стартував 23 січня 2022 року, дещо змінився склад тренерів. У червоне крісло повернулися Потап і Святослав Вакарчук, а Оля Полякова зайняла його вперше. Сталось це після того, як з проєкту пішла триразова переможниця Тіна Кароль.

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Чому Оля Полякова стала тренеркою "Голосу країни"

Сама співачка зізнавалась, що дано мріяла про тренерське крісло "Голосу країни". Продюсер Володимир Завадюк повірив у неї та зізнався, що Полякова довго йшла до вокального проєкту. На його думку, артистка з'явилась у ньому вчасно, аби показати країні не тільки епатаж, а й глибину.

Як довго ви йшли до цього крісла, і все сталося вчасно. Наше перше фото, Олю Полякова. Радію, що країна побачить вашу глибину,

– підписав Володимир Завадюк.

Володимир Завадюк з Олею Поляковою / Фото OREST

"Є хвилювання перед першим випуском шоу в абсолютно новому для мене форматі… Це буде чудовий позитивний проєкт, про талановитих людей та віру в перемогу", – ділилась Оля Полякова у своєму інстаграмі.

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