Популярная украинская певица Оля Полякова впервые заняла кресло тренера в вокальном шоу "Голос страны". Она поделилась первыми впечатлениями от судейства.

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Оля Полякова о "Голосе страны"

Знаменитость рассказала, что была очень рада тому, что станет тренером. Для нее это "волнующий и долгожданный опыт".

Это так страшно. Ведь уже прошли слепые прослушивания и надо ставить людей в батлы друг с другом. Мы сейчас встретились, выбрали репертуар, поделили их на пары, а теперь впереди работа. У меня огромный опыт и хотелось его где-то показать, кому-то передать,

– рассказала артистка.

Оля Полякова на "Голосе страны" / Фото из инстаграма звезды

Также звезда отметила, что относится к проекту серьезно и готова передавать свой опыт: "Я хочу найти вокалистов с сильными голосами. Для этого у меня есть все основания – классическое музыкальное образование!".

Добавим, одно из кресел тренеров "Голоса страны" занял Святослав Вакарчук. "После пятилетнего перерыва снова здесь на "Голосе страны". В новом сезоне буду искать искренние и настоящие голоса", – прокомментировал музыкант свое возвращение на шоу.