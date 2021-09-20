В июле 2021 года в СМИ прогремела новость, что Монатик прекратил сотрудничество с артистками Lida Lee и Nino. Причины доподлинно неизвестны, впрочем, был намек на то, что певицы хотели самостоятельного "плавания".

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Несмотря на недолгое сотрудничество как продюсера и наставника, звезда остается бэк-вокалисткой Монатика и его близкой подругой. Каждый раз она благодарила в интервью его за то, что дал ей возможность стать известной и заявить о себе на всю страну. Поэтому в 3 выпуске "Танцев со звездами", темой которого стала "Год, который изменил жизнь", она символически посвятила артисту венский вальс.



Lida Lee исполнила вальс на "Танцах со звездами" 3 выпуск / Фото из инстаграма шоу

Жизнь – танец, а наш вальс получился историей моего творческого пути. Год который изменил мою жизнь – начало нашего творческого, такого желанного, совместного сотрудничества с Monatik Corporation. Это время, которое я всегда вспоминаю с улыбкой, трепетом и огромной благодарностью в сердце! Монатику и Ира, вы подарили мне крылья, пришло время учиться летать,

– заявила артистка.

"Я впервые обнажила душу, показала свои чувства, была абсолютно лиричной. Впервые так сильно открылась на такую большую аудиторию и пережила каждую секунду на паркете. Это была моя танцевальная исповедь", – добавила Lida Lee и поблагодарила партнера Алексея Базелу и музыкальное сопровождение за наполнение в выступлении.

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Реакция сети

Поклонники звезды были поражены честностью и отдачей на паркете, поэтому засыпали ее лестными комментариями. Впрочем, Монатик и его жена Ирина пока не ответили в комментариях.

"Номер, который просмотрю миллионы раз";

"Очень трепетно и нежно!!!";

"Прекрасный танец и Божественная Лида. Браво";

"Вау! Как чувственно";

"Как же это сильно, как же меня тронуло, я не могу...";

"Красиво";

"Как нежно";

"Лидаааа, как чувственно и прекрасно. Нет слов, а какой крутой кавер трека";

"Это красиво, трогательно. Болею за вашу пару. Только победа!";

"Роскошно";

"Какая элегантность и чувственность".

Что известно о расторжении сотрудничества Монатика и Lida Lee

Около года мультиартист Монатик был продюсером Lida Lee. Благодаря ему звезда выпустила несколько клипов, получила награду YUNA и стала популярной в Украине.

В середине июля Монатик заявил о завершении сотрудничества, сказав: "Отношения продюсер-артист рано или поздно заканчиваются. В нашем случае, возможно, это произошло рано, но точно к лучшему и не зря".

Впоследствии Монатик признался, что отношения между ним и артисткой стали напряженнее, а на вопрос, стоит ли им продолжать вместе работать, Lida Lee и ее коллега Nino промолчали.

Впрочем, Lide Lee рассказала, что завершить контракт, который они заключали на 10 лет, решил сам Монатик.