Экс-подопечная Монатика Lida Lee, которая прошла путь от бэк-вокалистки и участницы "Голоса страны" до сольной артистки, в очередной раз подчеркнула, что решение о разрыве контракта приняла продюсерская компания Monatik Corporation. Певец якобы проснулся и понял, что они с NiNo Basilaya готовы самостоятельно "рисовать свое будущее".
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"В нас очень сильно поверили. Дима говорил, что отношения "продюсер и артист" рано или поздно заканчиваются. Я считаю, что они рано закончились. Для меня это был неожиданный момент. Команда пригласила нас вместе с NiNo Basilaya и сказала, что, возможно, нам пора разойтись. Это была инициатива с их стороны", – поделилась Lida Lee.
По словам певицы, Монатик отпустил их с добрыми намерениями, чтобы они получили максимально свободы и творили, как чувствуют, как хотят. Вместе с тем она опровергла слухи о напряженных отношениях в команде.
Они увидели в нас сильных артистов – это главная причина. У нас никогда не было конфликтов, мы были дружной командой. Они никогда не жалели ни себя, ни времени,
– объяснила Lida Lee.
Монатик и Lida Lee / Фото из инстаграма певицы
Сейчас у артистки нет продюсера, поэтому ее ждет сложный сольный путь. Следовательно, она согласилась на участие в "Танцах со звездами", чтобы лучше раскрыться публике.
"Я не была к этому готова. Мне жаль, что так произошло, но впереди ответственный путь", – подытожила певица.
Разрыв контракта Монатика с Lida Lee и NiNO
- 16 июля Монатик неожиданно для всего украинского шоу-биза объявил, что больше не продюсирует артисток Lida Lee и Nino Basilaya. Он объяснил это тем, что подопечные быстро повзрослели и выросли из продюсерских проектов.
- Позже певец признался, что их отношения стали "немного сложнее". Он намекнул, что девушки хотели больше свободы. Правда, Lida Lee и Nino Basilaya утверждают, что именно Monatik Corporation были инициаторами разрыва 10-летнего контракта.