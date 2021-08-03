По словам Монатика, они с Lida Lee и NiNO разошлись легко и по-дружески. Судьбоносный разговор состоялся в офисе Monatik Corporation, когда продюсер предложил: "Может, нам уже следует прекратить контракт?". Девушки не стали возражать.
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Певец намекнул, что контракт обременял Lida Lee и NiNO. Похоже, артистки хотели больше свободы творчества, поэтому разорвали контракт с наставником.
Я так же артист. Я знаю, что такое для артиста, когда продюсерские отношения становятся немного сложнее. Они свободные артисты, они хотят творить, они видят мир так, как им хочется,
– пояснил Монатик.
Он уверен, что девушки ярче засияют на большой сцене как сольные певицы, а не как продюсерские проекты. Монатик по-прежнему пообещал во всем поддерживать Lida Lee и NiNO.
"Все что было наработано, остается у них. У нас есть определенные договоренности, но они совсем не жесткие. Они получили свободу и делают все, что хотят", – добавил Монатик.
Монатик с NiNO на концерте в Киеве / Фото из инстаграма певицы
Монатик с Lida Lee на концерте в Киеве / Фото из инстаграма певицы
К слову, благодаря Монатику наработано у Lida Lee и NiNO немало:
- голливудский режиссер Таня Муиньо сняла им по два клипа – "Достопримечательность", "Пойми", "Словно цветы", "Полетели";
- артистки появлялись на самых престижных красных дорожках страны и пели в прямых эфирах самых рейтинговых шоу;
- Лидия Скорубская, известная как Lida Lee, стала "Открытием года" по версии премии YUNA-2021.