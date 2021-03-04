После обвинения Меган Маркл в издевательстве над работниками дворца, его официальные представители заявили, что начинают расследование над этим делом. В Букингеме добавляют, что не потерпят давления в отношении персонала.

Недавно издание The Times опубликовало скандальное заявление о том, что Меган Маркл травила и унижала работников дворца и своих помощников. Букингемский дворец отреагировал на обвинения и объявил начало расследования этого дела.

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Букингемский дворец начнет расследование

Представители королевского дворца отметили, что не потерпят издевательств или притеснений на рабочем месте. Они добавили, что королевская семья несколько лет придерживается политики уважения и достойного отношения к сотрудникам.

Мы очень обеспокоены обвинениями бывших сотрудников герцога и герцогини Сассекских, изложенных в The Times. Наша команда будет разбираться в обстоятельствах, описанных в статье. Персонал, включая тех сотрудников, кто уже здесь не работает, будет приглашен для участия,

– сообщил Букингемский дворец.

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