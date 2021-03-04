Букингемский дворец отреагировал на обвинения в сторону Меган Маркл в издевательстве
После обвинения Меган Маркл в издевательстве над работниками дворца, его официальные представители заявили, что начинают расследование над этим делом. В Букингеме добавляют, что не потерпят давления в отношении персонала.
Источник:Hello
Недавно издание The Times опубликовало скандальное заявление о том, что Меган Маркл травила и унижала работников дворца и своих помощников. Букингемский дворец отреагировал на обвинения и объявил начало расследования этого дела.
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Букингемский дворец начнет расследование
Представители королевского дворца отметили, что не потерпят издевательств или притеснений на рабочем месте. Они добавили, что королевская семья несколько лет придерживается политики уважения и достойного отношения к сотрудникам.
Мы очень обеспокоены обвинениями бывших сотрудников герцога и герцогини Сассекских, изложенных в The Times. Наша команда будет разбираться в обстоятельствах, описанных в статье. Персонал, включая тех сотрудников, кто уже здесь не работает, будет приглашен для участия,
– сообщил Букингемский дворец.
Меган Маркл обвинили в буллинге: что об этом известно
- Помощник герцогов Джейсон Кнауф подал жалобу на Меган Маркл в 2018 году. По его словам, представители дворца, особенно молодые девушки, находились под давлением актрисы.
- Известно, что еще до свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл конфликтовала со своими помощниками.
- Представитель Меган ответил на обвинения. Он заявил, что информация, обнародованная в медиа, является клеветнической и вводящей в заблуждение.
- Меган Маркл расстроена из-за нападения дезинформации, ведь она сама часто помогала людям, которые сталкивались с буллингом.
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