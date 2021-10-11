Внучка королевы Елизаветы II впервые стала мамой 18 сентября. С тех пор прошло почти 3 недели. Новоиспеченные родители – принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци наслаждаются отцовством.
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Впервые увидели Беатрис на публике
На днях принцессу Беатрис впервые увидели на улицах Лондона. Она гуляла по городу вместе с мужем, который вез коляску, где лежала новорожденная дочь Сиенна.
Для неофициального выхода супруги выбрали повседневный наряд. Улыбающаяся внучка королевы надела спортивные брюки, бежевый свитер, кроссовки и темно-зеленое стеганое пальто от Zara. Она собрала волосы в высокий пучок и была без макияжа. Эдоардо предстал в синих брюках и свитере.
Принцесса Беатрис стала мамой: что известно
- Роды принцессы Беатрис планировались на начало октября. Но 17 сентября внучка королевы попала в больницу. Уже на следующий день принцесса родила дочь.
- О появлении правнуки Елизаветы II на свет стало известно через 2 дня после родов. Как сообщил Букингемский дворец, и новоиспеченная мама, и дочь чувствовали себя хорошо.
- Через 2 недели после рождения девочки ее родители объявили имя ребенка – Сиенна Элизабет. Принцесса Беатрис назвала дочь не только в честь королевы, но и в честь мамы Сары Йоркской.