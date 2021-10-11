Внучка королевы Елизаветы II впервые стала мамой 18 сентября. С тех пор прошло почти 3 недели. Новоиспеченные родители – принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци наслаждаются отцовством.

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Впервые увидели Беатрис на публике

На днях принцессу Беатрис впервые увидели на улицах Лондона. Она гуляла по городу вместе с мужем, который вез коляску, где лежала новорожденная дочь Сиенна.

Для неофициального выхода супруги выбрали повседневный наряд. Улыбающаяся внучка королевы надела спортивные брюки, бежевый свитер, кроссовки и темно-зеленое стеганое пальто от Zara. Она собрала волосы в высокий пучок и была без макияжа. Эдоардо предстал в синих брюках и свитере.

Принцесса Беатрис стала мамой: что известно